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jump написав: аби Ви мали розуміння, що у львівських забудовників "Двір без авто" це розпіарена рекламна фішка. В реалі - посередині двору дитячі гойдалки/лазанки, по яких до ночі товчуться і горлають місцеві та немісцеві діти/підлітки і цей галас відлунює по такому двору, оскільки він у формі колодязя. А з паркуванням вилізає купа проблем, оскільки всім не вистачає місць і тоді сварки, підпирання, виклики поліції, евакуатори і т.д. Масив Пасічний, до прикладу.
Я це розумію, тому саме це й потрібно в найближчій перспективі, щоб діти й люди соціально адаптуватися на майданчиках, без ризику потрапити під авто в дворі, а не сиділи в гаджетах, як зараз у моїх знайомих в Полтаві, бо в дворі крім парковки й двох качель немає нічого. Проблеми паркування наразі не цікавлять. Вони саме дорогими паркомісцями і податками в цивілізованому світі й вирішуються, як би не хотілося автовласникам безкоштовних. Віддаю перевагу таксі при необхідності й громадському транспорту. В майбутньому в планах побудувати будинок і взагалі втекти з міста, але наразі вимоги такі, як є. Ви можете порадити щось цікаве для моїх критеріїв у Львові, а не лише критикувати? Хоча бачу, що провінційний Франківськ для мене більше підходить.))
Квесторе_поверніться написав:Долярчик, як в договорі прописано відповідальність забудовника за невчасну здачу обєкта?
Це - я дуже не вичитував, бо мене насторожило інше в договорі! Якщо при зачі будинку, буде різниця більше 1м2 - то, аж тоді одна сторона іншій компенсує різницю(залежно в плюсі, чи в мінусі той 1м2) Але ж Карл! 1м2!!! Тобто, вони можуть зменшити мені на 0,9м2 площу і нікуя не компенсувати коштами!!! Бо Авалон, то мені був зразу при здачі будинку, перерахував компенсацію за 0,5 чи то 0,6м2!!! А тут Ріел, хоче аж до метра квадратного халяви!(трохи окуїли)
Квесторе_поверніться написав:Долярчик, як в договорі прописано відповідальність забудовника за невчасну здачу обєкта?
таких пунктів, немає в жодного забудовника...
Тиоретик?
А я - практик! І в договорі прописано, що максимум забудовник має право затягнути здачу на 1 квартал! Далі йде штраф за кожен день протермінування! Тільки от на практиці ще не чув, щоб хтось стягнув через суд з забудовника кошти через затримку здачі на 3+ місяці! Але, відповідальність сторін у договорі - прописана чітко!
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Поставили вже вікна мені. Росте кількість жирів в маслі
До речі там багато так званих смарт-квартир в деяких секціях. Думав над цим. Для студентів чи одиноких нормальний варіант. Хоча не впевнений чи для України норм. В Європі люди на гольфах їздять, а в Україні швидше куплять ленд крузер і поставлять газ для економії.
Та теж там пише за 1 квартал затримки(мають право) - тому я тльки "перебіг очима"
Та й що толку того всього, що не влаштовує, якщо змінити Покупець в договорі нічого не може! Я на паралельній гілці "Оренду сплачують орендарі..." виклав відео вчора - так там теж це пояснюють, що договір підписується такий, як він є складений забудовником і щось змінити - ви не можете! Тобто, або змирюєтесь з тим всім, що не влаштовує і підписуєте, або - прощаєтесь, і йдете до іншого забудовника, де майже, те саме в договорі пише