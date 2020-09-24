Додано: Нед 20 гру, 2020 14:14

Купіпля Доляреком квартири це цетральна подія останніх днів тут.

Долярек і його сімя повинна гордитися ним.

Забезпечив сімю житлом, придбав потенційний актив на майбутнє.

Займає активну життєву позицію...майданить в товаристві сейвфоп.

Побажаємо йому успіхів.