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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 605606607608>
Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 11:17

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

jump написав:
аби Ви мали розуміння, що у львівських забудовників "Двір без авто" це розпіарена рекламна фішка.
В реалі - посередині двору дитячі гойдалки/лазанки, по яких до ночі товчуться і горлають місцеві та немісцеві діти/підлітки і цей галас відлунює по такому двору, оскільки він у формі колодязя.
А з паркуванням вилізає купа проблем, оскільки всім не вистачає місць і тоді сварки, підпирання, виклики поліції, евакуатори і т.д. Масив Пасічний, до прикладу.


Я це розумію, тому саме це й потрібно в найближчій перспективі, щоб діти й люди соціально адаптуватися на майданчиках, без ризику потрапити під авто в дворі, а не сиділи в гаджетах, як зараз у моїх знайомих в Полтаві, бо в дворі крім парковки й двох качель немає нічого.
Проблеми паркування наразі не цікавлять. Вони саме дорогими паркомісцями і податками в цивілізованому світі й вирішуються, як би не хотілося автовласникам безкоштовних. Віддаю перевагу таксі при необхідності й громадському транспорту.
В майбутньому в планах побудувати будинок і взагалі втекти з міста, але наразі вимоги такі, як є.
Ви можете порадити щось цікаве для моїх критеріїв у Львові, а не лише критикувати?
Хоча бачу, що провінційний Франківськ для мене більше підходить.))
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 11:58

  Квесторе_поверніться написав:Долярчик, як в договорі прописано відповідальність забудовника за невчасну здачу обєкта?

Це - я дуже не вичитував, бо мене насторожило інше в договорі!
Якщо при зачі будинку, буде різниця більше 1м2 - то, аж тоді одна сторона іншій компенсує різницю(залежно в плюсі, чи в мінусі той 1м2)
Але ж Карл! 1м2!!!
Тобто, вони можуть зменшити мені на 0,9м2 площу і нікуя не компенсувати коштами!!! :shock:
Бо Авалон, то мені був зразу при здачі будинку, перерахував компенсацію за 0,5 чи то 0,6м2!!!
А тут Ріел, хоче аж до метра квадратного халяви!(трохи окуїли)
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 12:04

  jay2004 написав:
  Квесторе_поверніться написав:Долярчик, як в договорі прописано відповідальність забудовника за невчасну здачу обєкта?


таких пунктів, немає в жодного забудовника...

Тиоретик?

А я - практик!
І в договорі прописано, що максимум забудовник має право затягнути здачу на 1 квартал!
Далі йде штраф за кожен день протермінування!
Тільки от на практиці ще не чув, щоб хтось стягнув через суд з забудовника кошти через затримку здачі на 3+ місяці!
Але, відповідальність сторін у договорі - прописана чітко!
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 12:06

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Долярчик написав:Це - я дуже не вичитував

Не можна так легковажити...мабуть.
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 12:21

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Огляд будівництва ЖК Білий Шоколад:
https://www.youtube.com/watch?v=f6zpwD7 ... axSidorsky

Поставили вже вікна мені. Росте кількість жирів в маслі :)

До речі там багато так званих смарт-квартир в деяких секціях. Думав над цим. Для студентів чи одиноких нормальний варіант. Хоча не впевнений чи для України норм. В Європі люди на гольфах їздять, а в Україні швидше куплять ленд крузер і поставлять газ для економії.

Долярчик, то в Ріел смарт-квартира?
ihorko_lviv
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 12:25

  jump написав:
у львівських забудовників "Двір без авто" це розпіарена рекламна фішка.

Тут наче реальні фото таки без авто, а не рендери і частина двору взагалі без дитячих майданчиків, які в іншій частині двору праворуч, вже трохи подалі, для тих хто не любить галасу.
Зображення
Зображення
Я не місцевий, тому "ведусь" на таку рекламу)), а Ви, як корінний львів'ян можете порекомендувати щось подібне чи краще, можливо в перспективі будівництва на найближчі 4-5років?
Востаннє редагувалось stryzhko в Нед 20 гру, 2020 13:46, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 12:45

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  ihorko_lviv написав:Долярчик, то в Ріел смарт-квартира?

Так, в Ріел Сіті
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 12:58

  Квесторе_поверніться написав:
  Долярчик написав:Це - я дуже не вичитував

Не можна так легковажити...мабуть.

Та теж там пише за 1 квартал затримки(мають право) - тому я тльки "перебіг очима" :)

Та й що толку того всього, що не влаштовує, якщо змінити Покупець в договорі нічого не може!
Я на паралельній гілці "Оренду сплачують орендарі..." виклав відео вчора - так там теж це пояснюють, що договір підписується такий, як він є складений забудовником і щось змінити - ви не можете!
Тобто, або змирюєтесь з тим всім, що не влаштовує і підписуєте, або - прощаєтесь, і йдете до іншого забудовника, де майже, те саме в договорі пише :mrgreen:
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 14:14

Купіпля Доляреком квартири це цетральна подія останніх днів тут.
Долярек і його сімя повинна гордитися ним.
Забезпечив сімю житлом, придбав потенційний актив на майбутнє.
Займає активну життєву позицію...майданить в товаристві сейвфоп.
Побажаємо йому успіхів.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 14:47

  Квесторе_поверніться написав:Купіпля Доляреком квартири це цетральна подія останніх днів тут.
Долярек і його сімя повинна гордитися ним.
Забезпечив сімю житлом, придбав потенційний актив на майбутнє.
Займає активну життєву позицію...майданить в товаристві сейвфоп.
Побажаємо йому успіхів.

Приєднуюся до побажань! Долярчик - парубок моторний і хлопець хоч куди! :)
Козак-характерник
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