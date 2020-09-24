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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 20 гру, 2020 15:56
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Знову Osint стежить і підсовує рекламу "Місто Трав")) Чи може хтось порекомендувати аналогічні чи кращі ЖК з таким закритим двором без авто як з 34:20 цього відео?
Додано: Нед 20 гру, 2020 15:57
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Ту ще писали за річку на Левандівці, що десь поруч тече...
То я вам так скажу:
- те, що "Схід сонця" і ще купа висоток побудували біля Інтерсіті на Чорновола - на торфовищах!!! - нікого не хвилює?
- те, що Авалон Тайм звів декілька будинків на самій таки Полтві і тим не менше, ціни лупить на однухи від ляма і вище!!! - теж нікого не хвилює?
- те, що на місті і Полярону звели нанадцять будинків, де гальванікою і всякою хімією грунт просто насичений!!! - теж нікого не хвилює?
Список можна продовжувати, але для чого, якщо в місті Лева, напевно, більша половина новобудів зведена, як не на цвинтарях, то на болотах/річках і т. п.
А якщо, в менш-більш нормальному місці - так там цінник вищий!
Але ж тут гілка для обговорення більше для інвестиції в бетон для оренди - тому сенс вишукувати хороші місця за овердокуя грошей?!
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
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