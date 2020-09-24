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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 605606607608
Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 15:56

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Знову Osint стежить і підсовує рекламу "Місто Трав")) Чи може хтось порекомендувати аналогічні чи кращі ЖК з таким закритим двором без авто як з 34:20 цього відео?
https://youtu.be/mIXMLzPrmb8
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 15:57

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Ту ще писали за річку на Левандівці, що десь поруч тече...

То я вам так скажу:
- те, що "Схід сонця" і ще купа висоток побудували біля Інтерсіті на Чорновола - на торфовищах!!! - нікого не хвилює?
- те, що Авалон Тайм звів декілька будинків на самій таки Полтві і тим не менше, ціни лупить на однухи від ляма і вище!!! - теж нікого не хвилює?
- те, що на місті і Полярону звели нанадцять будинків, де гальванікою і всякою хімією грунт просто насичений!!! - теж нікого не хвилює?

Список можна продовжувати, але для чого, якщо в місті Лева, напевно, більша половина новобудів зведена, як не на цвинтарях, то на болотах/річках і т. п.
А якщо, в менш-більш нормальному місці - так там цінник вищий!

Але ж тут гілка для обговорення більше для інвестиції в бетон для оренди - тому сенс вишукувати хороші місця за овердокуя грошей?!
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 20:31

stryzhko
Вілла Магнолія - в плані кількості квартир, планувань та двору без авто - напевно найкраще у Львові
dinozavrik
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 20:33

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  jump написав:Знахабнілий забудовник дуже добре обізнаний із такою проблемою і продає паркомісця по 10 тис доларів, частина з них відповідно не купується, тоді намагається здати в оренду за 2000 грн/місяць, що складає відповідно 24000грн/рік (ціна повного каско... )

Як повне каско вам знайде де машину запаркувати? :)
dinozavrik
 
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