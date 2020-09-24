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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 20 гру, 2020 15:56
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Знову Osint стежить і підсовує рекламу "Місто Трав")) Чи може хтось порекомендувати аналогічні чи кращі ЖК з таким закритим двором без авто як з 34:20 цього відео?
Додано: Нед 20 гру, 2020 15:57
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Ту ще писали за річку на Левандівці, що десь поруч тече...
То я вам так скажу:
- те, що "Схід сонця" і ще купа висоток побудували біля Інтерсіті на Чорновола - на торфовищах!!! - нікого не хвилює?
- те, що Авалон Тайм звів декілька будинків на самій таки Полтві і тим не менше, ціни лупить на однухи від ляма і вище!!! - теж нікого не хвилює?
- те, що на місті і Полярону звели нанадцять будинків, де гальванікою і всякою хімією грунт просто насичений!!! - теж нікого не хвилює?
Список можна продовжувати, але для чого, якщо в місті Лева, напевно, більша половина новобудів зведена, як не на цвинтарях, то на болотах/річках і т. п.
А якщо, в менш-більш нормальному місці - так там цінник вищий!
Але ж тут гілка для обговорення більше для інвестиції в бетон для оренди - тому сенс вишукувати хороші місця за овердокуя грошей?!
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: Нед 20 гру, 2020 20:31
stryzhko
Вілла Магнолія - в плані кількості квартир, планувань та двору без авто - напевно найкраще у Львові. Або новий Safe town на Садовій. там доволі хороше планування. і є повноцінні 2 кімнатні + кухня-студія 59м2 а не 80+ з кімнатами-коридорами
Востаннє редагувалось dinozavrik в Нед 20 гру, 2020 20:45, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 20 гру, 2020 20:33
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Як повне каско вам знайде де машину запаркувати?
Додано: Пон 21 гру, 2020 11:21
Тож говоріть вже, або - мовчіть довіку! ©)))
Ну то що, так і ніхто, НІХТО не запропонував кращий варіант забетонуватись за 450 000грн"?!
А що ж так слабо?
А крику/візгу то було: не там, не то, не той район, не той запах, не той забудовник і т. д.
- а ВАШ, ВАШ варіан де???!
- ДЕ КРАЩИЙ ВАРІАНТ?
Так що виходить - "хорошиє сапогі - надо брать!" ©
Я і взяв!
п. с.
Один Флай запропонував купити в прицентральному райончику вбиту в щент кавалірку(напевно вхід там по балкону) за такі кошти - але, хіба це КРАЩИЙ варіант?
Ну то що, варіанти в студію! - чи нема чим "крити мою карту"?
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: Пон 21 гру, 2020 11:57
заспокойся - нікому твоя "карта" не потрібна.
Як і весь цей флудьорский хайп з приводу некупленої квартири.
_________________
Долярчик, ось тобі - ще варіант заробітку, раз ти не бажаєш їхати в Польщу чи Німеччину.
Можеш назбирати рогів, копит - і озолотитись)))
Востаннє редагувалось Frant в Пон 21 гру, 2020 13:02, всього редагувалось 2 разів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Пон 21 гру, 2020 12:15
Може ще хтось приймає таке парі? Зголошуйтесь!
Ну ти ж злився, щоб я показав доки Попередньго Договору, а ти переказав будь-якій хворій дитинці, хоча б 5тис.грн?!
Мені показати доки не шкода, але хочу, щоб хоч якась користь була від тутешніх панів, які тут днями і ночами протирають на форумі штани!
То що- допомагаєш будь-якій хворій дитинці матеріально і чеки викладаєш тут, а я в свою чергу викладаю фото доків?
Чи зливаєшся?
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
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