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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 605606607608
Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 15:56

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Знову Osint стежить і підсовує рекламу "Місто Трав")) Чи може хтось порекомендувати аналогічні чи кращі ЖК з таким закритим двором без авто як з 34:20 цього відео?
https://youtu.be/mIXMLzPrmb8
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 15:57

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Ту ще писали за річку на Левандівці, що десь поруч тече...

То я вам так скажу:
- те, що "Схід сонця" і ще купа висоток побудували біля Інтерсіті на Чорновола - на торфовищах!!! - нікого не хвилює?
- те, що Авалон Тайм звів декілька будинків на самій таки Полтві і тим не менше, ціни лупить на однухи від ляма і вище!!! - теж нікого не хвилює?
- те, що на місті і Полярону звели нанадцять будинків, де гальванікою і всякою хімією грунт просто насичений!!! - теж нікого не хвилює?

Список можна продовжувати, але для чого, якщо в місті Лева, напевно, більша половина новобудів зведена, як не на цвинтарях, то на болотах/річках і т. п.
А якщо, в менш-більш нормальному місці - так там цінник вищий!

Але ж тут гілка для обговорення більше для інвестиції в бетон для оренди - тому сенс вишукувати хороші місця за овердокуя грошей?!
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 20:31

stryzhko
Вілла Магнолія - в плані кількості квартир, планувань та двору без авто - напевно найкраще у Львові. Або новий Safe town на Садовій. там доволі хороше планування. і є повноцінні 2 кімнатні + кухня-студія 59м2 а не 80+ з кімнатами-коридорами
Востаннє редагувалось dinozavrik в Нед 20 гру, 2020 20:45, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 20:33

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  jump написав:Знахабнілий забудовник дуже добре обізнаний із такою проблемою і продає паркомісця по 10 тис доларів, частина з них відповідно не купується, тоді намагається здати в оренду за 2000 грн/місяць, що складає відповідно 24000грн/рік (ціна повного каско... )

Як повне каско вам знайде де машину запаркувати? :)
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 11:21

Тож говоріть вже, або - мовчіть довіку! ©)))

Ну то що, так і ніхто, НІХТО не запропонував кращий варіант забетонуватись за 450 000грн"?!
А що ж так слабо? :)

А крику/візгу то було: не там, не то, не той район, не той запах, не той забудовник і т. д.
- а ВАШ, ВАШ варіан де???!
- ДЕ КРАЩИЙ ВАРІАНТ?

Так що виходить - "хорошиє сапогі - надо брать!" © :D
Я і взяв!

п. с.
Один Флай запропонував купити в прицентральному райончику вбиту в щент кавалірку(напевно вхід там по балкону) за такі кошти - але, хіба це КРАЩИЙ варіант?


Ну то що, варіанти в студію! - чи нема чим "крити мою карту"? :)
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 11:57

  Долярчик написав:Ну то що, варіанти в студію! - чи нема чим "крити мою карту"?
заспокойся - нікому твоя "карта" не потрібна.
Як і весь цей флудьорский хайп з приводу некупленої квартири.

_________________

Долярчик, ось тобі - ще варіант заробітку, раз ти не бажаєш їхати в Польщу чи Німеччину.
Можеш назбирати рогів, копит - і озолотитись)))

https://uainfo.org/blogosphere/obshestv ... lskiy.html
Востаннє редагувалось Frant в Пон 21 гру, 2020 13:02, всього редагувалось 2 разів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 12:15

Може ще хтось приймає таке парі? Зголошуйтесь!

  Frant написав:
  Долярчик написав:Ну то що, варіанти в студію! - чи нема чим "крити мою карту"?
заспокойся - нікому твоя "карта" не потрібна.
Як і весь цей хайп з приводу некупленої квартири.

Ну ти ж злився, щоб я показав доки Попередньго Договору, а ти переказав будь-якій хворій дитинці, хоча б 5тис.грн?!

Мені показати доки не шкода, але хочу, щоб хоч якась користь була від тутешніх панів, які тут днями і ночами протирають на форумі штани!

То що- допомагаєш будь-якій хворій дитинці матеріально і чеки викладаєш тут, а я в свою чергу викладаю фото доків?
Чи зливаєшся?
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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