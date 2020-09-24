stryzhko
Вілла Магнолія - в плані кількості квартир, планувань та двору без авто - напевно найкраще у Львові. Або новий Safe town на Садовій. там доволі хороше планування. і є повноцінні 2 кімнатні + кухня-студія 59м2 а не 80+ з кімнатами-коридорами
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Додано: Нед 20 гру, 2020 20:31
stryzhko
Вілла Магнолія - в плані кількості квартир, планувань та двору без авто - напевно найкраще у Львові. Або новий Safe town на Садовій. там доволі хороше планування. і є повноцінні 2 кімнатні + кухня-студія 59м2 а не 80+ з кімнатами-коридорами
Востаннє редагувалось dinozavrik в Нед 20 гру, 2020 20:45, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 20 гру, 2020 20:33
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Як повне каско вам знайде де машину запаркувати?
Додано: Пон 21 гру, 2020 11:21
Тож говоріть вже, або - мовчіть довіку! ©)))
Ну то що, так і ніхто, НІХТО не запропонував кращий варіант забетонуватись за 450 000грн"?!
А що ж так слабо?
А крику/візгу то було: не там, не то, не той район, не той запах, не той забудовник і т. д.
- а ВАШ, ВАШ варіан де???!
- ДЕ КРАЩИЙ ВАРІАНТ?
Так що виходить - "хорошиє сапогі - надо брать!" ©
Я і взяв!
п. с.
Один Флай запропонував купити в прицентральному райончику вбиту в щент кавалірку(напевно вхід там по балкону) за такі кошти - але, хіба це КРАЩИЙ варіант?
Ну то що, варіанти в студію! - чи нема чим "крити мою карту"?
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: Пон 21 гру, 2020 12:15
Може ще хтось приймає таке парі? Зголошуйтесь!
Ну ти ж злився, щоб я показав доки Попередньго Договору, а ти переказав будь-якій хворій дитинці, хоча б 5тис.грн?!
Мені показати доки не шкода, але хочу, щоб хоч якась користь була від тутешніх панів, які тут днями і ночами протирають на форумі штани!
То що- допомагаєш будь-якій хворій дитинці матеріально і чеки викладаєш тут, а я в свою чергу викладаю фото доків?
Чи зливаєшся?
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: Пон 21 гру, 2020 14:38
пан оцінює віллу певно також за рендером...:
ми вже обговорювали:
jump написав:
dinozavrik написав:
Якщо суто для себе - то напевно розглядав би віллу магнолію нову чергу (локація не ахти зате будинки дуже класні). Для себе коли шукаєте то включаються ваші фактори - чи треба школу, чи універ, чи тихе місце і т.д
Якість виконання робіт сумнівна. Вже рік як забудовник "ВашДім" не може усунути протікання стелі у квартирі. Дуже не задоволений сервісом і підтримкою.
я придбав квартиру у ЖК "Вілла Магнолія". Типічно , як для українського ринку, будівництво моєї черги було завершено із запізненням на рік ( IV квартал 2018 замість IV кварталу 2017). Усі мої запити щодо моєї відмови від проведення частини внутрішніх робіт таких як розводка електрики, заливка стяжки та інше були нахабно і цинічно проігноровані. А з вересня 2018 року ВашДім "усуває" недоліки. Одним з найгірших дефектів є протікання стелі двох кімнат, оскільки тераса наступного поверху частково знаходиться над моєю стелею. Тобто, я вже два роки не можу почати ремонт у своїй квартирі. До речі в мого друга що купив квартиру в ЖК "Пасічний" на останньому поверсі також протікає стеля. Тому при виборі квартири у Львові раджу робити це після рясних дощів і злив .
в одному з будинків магнолії завалилось перекриття, оскільки рукожопі майстри забули поставити колону а стяжку позаливали так майстерно, що не відкриваються панорамні вікна - їх просто залляли
Дуже дякуємо за інфо. Бо на картинці все інакше і здається супер коли вони розказують. Це Лев девелопмент вони?
В цій околиці мені Вікінг подобається,але треба зачекати коли вони 1й будинок закінчать. Аурум і Авалон середнячки,але там відмовився ,тому що переважив район ІТ. Але в цьому районі шукаю на майбутнє,бо маю гараж на Врубеля і для здачі буде краще разом здати.
ще додам, що збудована на місці колишнього совєцького сміттєзвалища (здається до 1953 р.)
крім того її з усіх сторін обставили: Хюгге, Рубікон, Магнолія спрінг і ще якийсь забудовник, який на даний момент тільки поставив паркан - усюди вікна у вікна
єдиний вигляд - на завантажену Пасічну і АТП №1.
Щодо тауна на Кульпі - погане перехрестя з підйомом на міст - постійні корки і сильна загазованість, збоку колія, навпроти термітник Парус Сіті (Кількість квартир
1500, поверховість 5-17).
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