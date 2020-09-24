Додано: Пон 21 гру, 2020 14:38

dinozavrik написав: stryzhko

Вілла Магнолія - в плані кількості квартир, планувань та двору без авто - напевно найкраще у Львові. Або новий Safe town на Садовій. там доволі хороше планування. і є повноцінні 2 кімнатні + кухня-студія 59м2 а не 80+ з кімнатами-коридорами Вілла Магнолія - в плані кількості квартир, планувань та двору без авто - напевно найкраще у Львові. Або новий Safe town на Садовій. там доволі хороше планування. і є повноцінні 2 кімнатні + кухня-студія 59м2 а не 80+ з кімнатами-коридорами

пан оцінює віллу певно також за рендером...:ми вже обговорювали:jump написав:dinozavrik написав:Якщо суто для себе - то напевно розглядав би віллу магнолію нову чергу (локація не ахти зате будинки дуже класні). Для себе коли шукаєте то включаються ваші фактори - чи треба школу, чи універ, чи тихе місце і т.дЯкість виконання робіт сумнівна. Вже рік як забудовник "ВашДім" не може усунути протікання стелі у квартирі. Дуже не задоволений сервісом і підтримкою.я придбав квартиру у ЖК "Вілла Магнолія". Типічно , як для українського ринку, будівництво моєї черги було завершено із запізненням на рік ( IV квартал 2018 замість IV кварталу 2017). Усі мої запити щодо моєї відмови від проведення частини внутрішніх робіт таких як розводка електрики, заливка стяжки та інше були нахабно і цинічно проігноровані. А з вересня 2018 року ВашДім "усуває" недоліки. Одним з найгірших дефектів є протікання стелі двох кімнат, оскільки тераса наступного поверху частково знаходиться над моєю стелею. Тобто, я вже два роки не можу почати ремонт у своїй квартирі. До речі в мого друга що купив квартиру в ЖК "Пасічний" на останньому поверсі також протікає стеля. Тому при виборі квартири у Львові раджу робити це після рясних дощів і зливв одному з будинків магнолії завалилось перекриття, оскільки рукожопі майстри забули поставити колонуа стяжку позаливали так майстерно, що не відкриваються панорамні вікна - їх просто заллялиДуже дякуємо за інфо. Бо на картинці все інакше і здається супер коли вони розказують. Це Лев девелопмент вони?В цій околиці мені Вікінг подобається,але треба зачекати коли вони 1й будинок закінчать. Аурум і Авалон середнячки,але там відмовився ,тому що переважив район ІТ. Але в цьому районі шукаю на майбутнє,бо маю гараж на Врубеля і для здачі буде краще разом здати.ще додам, що збудована на місці колишнього совєцького сміттєзвалища (здається до 1953 р.)крім того її з усіх сторін обставили: Хюгге, Рубікон, Магнолія спрінг і ще якийсь забудовник, який на даний момент тільки поставив паркан - усюди вікна у вікнаєдиний вигляд - на завантажену Пасічну і АТП №1.Щодо тауна на Кульпі - погане перехрестя з підйомом на міст - постійні корки і сильна загазованість, збоку колія, навпроти термітник Парус Сіті (Кількість квартир1500, поверховість 5-17).