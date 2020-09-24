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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 605606607608
Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 20:31

stryzhko
Вілла Магнолія - в плані кількості квартир, планувань та двору без авто - напевно найкраще у Львові. Або новий Safe town на Садовій. там доволі хороше планування. і є повноцінні 2 кімнатні + кухня-студія 59м2 а не 80+ з кімнатами-коридорами
Востаннє редагувалось dinozavrik в Нед 20 гру, 2020 20:45, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 20:33

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  jump написав:Знахабнілий забудовник дуже добре обізнаний із такою проблемою і продає паркомісця по 10 тис доларів, частина з них відповідно не купується, тоді намагається здати в оренду за 2000 грн/місяць, що складає відповідно 24000грн/рік (ціна повного каско... )

Як повне каско вам знайде де машину запаркувати? :)
dinozavrik
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 11:21

Тож говоріть вже, або - мовчіть довіку! ©)))

Ну то що, так і ніхто, НІХТО не запропонував кращий варіант забетонуватись за 450 000грн"?!
А що ж так слабо? :)

А крику/візгу то було: не там, не то, не той район, не той запах, не той забудовник і т. д.
- а ВАШ, ВАШ варіан де???!
- ДЕ КРАЩИЙ ВАРІАНТ?

Так що виходить - "хорошиє сапогі - надо брать!" © :D
Я і взяв!

п. с.
Один Флай запропонував купити в прицентральному райончику вбиту в щент кавалірку(напевно вхід там по балкону) за такі кошти - але, хіба це КРАЩИЙ варіант?


Ну то що, варіанти в студію! - чи нема чим "крити мою карту"? :)
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 12:15

Може ще хтось приймає таке парі? Зголошуйтесь!

  Frant написав:
  Долярчик написав:Ну то що, варіанти в студію! - чи нема чим "крити мою карту"?
заспокойся - нікому твоя "карта" не потрібна.
Як і весь цей хайп з приводу некупленої квартири.

Ну ти ж злився, щоб я показав доки Попередньго Договору, а ти переказав будь-якій хворій дитинці, хоча б 5тис.грн?!

Мені показати доки не шкода, але хочу, щоб хоч якась користь була від тутешніх панів, які тут днями і ночами протирають на форумі штани!

То що- допомагаєш будь-якій хворій дитинці матеріально і чеки викладаєш тут, а я в свою чергу викладаю фото доків?
Чи зливаєшся?
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 14:38

  dinozavrik написав:stryzhko
Вілла Магнолія - в плані кількості квартир, планувань та двору без авто - напевно найкраще у Львові. Або новий Safe town на Садовій. там доволі хороше планування. і є повноцінні 2 кімнатні + кухня-студія 59м2 а не 80+ з кімнатами-коридорами


пан оцінює віллу певно також за рендером...:
ми вже обговорювали:

jump написав:

dinozavrik написав:
Якщо суто для себе - то напевно розглядав би віллу магнолію нову чергу (локація не ахти зате будинки дуже класні). Для себе коли шукаєте то включаються ваші фактори - чи треба школу, чи універ, чи тихе місце і т.д



Якість виконання робіт сумнівна. Вже рік як забудовник "ВашДім" не може усунути протікання стелі у квартирі. Дуже не задоволений сервісом і підтримкою.

я придбав квартиру у ЖК "Вілла Магнолія". Типічно , як для українського ринку, будівництво моєї черги було завершено із запізненням на рік ( IV квартал 2018 замість IV кварталу 2017). Усі мої запити щодо моєї відмови від проведення частини внутрішніх робіт таких як розводка електрики, заливка стяжки та інше були нахабно і цинічно проігноровані. А з вересня 2018 року ВашДім "усуває" недоліки. Одним з найгірших дефектів є протікання стелі двох кімнат, оскільки тераса наступного поверху частково знаходиться над моєю стелею. Тобто, я вже два роки не можу почати ремонт у своїй квартирі. До речі в мого друга що купив квартиру в ЖК "Пасічний" на останньому поверсі також протікає стеля. Тому при виборі квартири у Львові раджу робити це після рясних дощів і злив :-D .

в одному з будинків магнолії завалилось перекриття, оскільки рукожопі майстри забули поставити колону :shock: а стяжку позаливали так майстерно, що не відкриваються панорамні вікна - їх просто залляли :lol:



Дуже дякуємо за інфо. Бо на картинці все інакше і здається супер коли вони розказують. Це Лев девелопмент вони?
В цій околиці мені Вікінг подобається,але треба зачекати коли вони 1й будинок закінчать. Аурум і Авалон середнячки,але там відмовився ,тому що переважив район ІТ. Але в цьому районі шукаю на майбутнє,бо маю гараж на Врубеля і для здачі буде краще разом здати.


ще додам, що збудована на місці колишнього совєцького сміттєзвалища (здається до 1953 р.)

крім того її з усіх сторін обставили: Хюгге, Рубікон, Магнолія спрінг і ще якийсь забудовник, який на даний момент тільки поставив паркан - усюди вікна у вікна
єдиний вигляд - на завантажену Пасічну і АТП №1.


Щодо тауна на Кульпі - погане перехрестя з підйомом на міст - постійні корки і сильна загазованість, збоку колія, навпроти термітник Парус Сіті (Кількість квартир
1500, поверховість 5-17).
jump
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 15:16

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Так, я бачу, що катастрофічно бракує тут топ-5 найкращих(по ціні і якості) ЖК!!!
Хто б міг цим зайнятиссь і викладати тут щомісяця топ-5?

Чи може десь є таке в інеті - треба тільки поритись в ньому?

То тащіть сюди топ-5 найкращих ЖК міста Лева!(ціна/якісь)

А в ідеалі - було б добре:
- топ-5 ЖК "для себе"
- топ-5 ЖК "для здачі в оренду"
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 16:08

  Долярчик написав:Ну то що, так і ніхто, НІХТО не запропонував кращий варіант забетонуватись за 450 000грн"?!
А що ж так слабо? :)

А крику/візгу то було: не там, не то, не той район, не той запах, не той забудовник і т. д.
- а ВАШ, ВАШ варіан де???!
- ДЕ КРАЩИЙ ВАРІАНТ?

Так що виходить - "хорошиє сапогі - надо брать!" © :D
Я і взяв!

п. с.
Один Флай запропонував купити в прицентральному райончику вбиту в щент кавалірку(напевно вхід там по балкону) за такі кошти - але, хіба це КРАЩИЙ варіант?


Ну то що, варіанти в студію! - чи нема чим "крити мою карту"? :)


Я пропонував схожий смарт в майже зданому будинку (вже здали) за схожі гроші в Парус Смарт на Трускавецькій. Сума біля 500 тис грн була, але без ризиків і чекань два роки (увипадку Ріелу - 4-5 роки)
dinozavrik
 
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