Додано: Пон 21 гру, 2020 16:53

dinozavrik написав: Долярчик написав: Ну то що, так і ніхто, НІХТО не запропонував кращий варіант забетонуватись за 450 000грн"?!

А що ж так слабо? )



А крику/візгу то було: не там, не то, не той район, не той запах, не той забудовник і т. д.

- а ВАШ, ВАШ варіан де???!

- ДЕ КРАЩИЙ ВАРІАНТ?



Так що виходить - "хорошиє сапогі - надо брать!" ©))

Я і взяв!



п. с.

Один Флай запропонував купити в прицентральному райончику вбиту в щент кавалірку(напевно вхід там по балкону) за такі кошти - але, хіба це КРАЩИЙ варіант?





Ну то що, варіанти в студію! - чи нема чим "крити мою карту"? А що ж так слабо? )А крику/візгу то було: не там, не то, не той район, не той запах, не той забудовник і т. д.- а ВАШ, ВАШ варіан де???!- ДЕ КРАЩИЙ ВАРІАНТ?Так що виходить - "хорошиє сапогі - надо брать!" ©))Я і взяв!п. с.Один Флай запропонував купити в прицентральному райончику вбиту в щент кавалірку(напевно вхід там по балкону) за такі кошти - але, хіба це КРАЩИЙ варіант?Ну то що, варіанти в студію! - чи нема чим "крити мою карту"?



Я пропонував схожий смарт в майже зданому будинку (вже здали) за схожі гроші в Парус Смарт на Трускавецькій. Сума біля 500 тис грн була, але без ризиків і чекань два роки (увипадку Ріелу - 4-5 роки) Я пропонував схожий смарт в майже зданому будинку (вже здали) за схожі гроші в Парус Смарт на Трускавецькій. Сума біля 500 тис грн була, але без ризиків і чекань два роки (увипадку Ріелу - 4-5 роки)

Так там було 500 з гаком! І не факт, чи в реальності вона була, чи "вже продана, але є аналогічні, дорожчі"І ще, що-до ціни:Я розраховував, взагалі, на 2 Фонда(400К) МАКСИМУМ!!!Так, як у вересні і жовтні, у цьому ЖК, де я купив смарта, блимала реклама "Квартира від 384К" і діє знижка 3% при повній оплаті!(мабуть ця знижка у них на постійній основі)А я собі такий думаю - поки закінчиться моє "грубе" депо в грудні, то ціна зросте до 400, чи 400 з копійками, але мінус знижка 3% - то буде 400К(бо думав, що по-любому буде "передноворічна" знижка)І заглядував регулярно на сайт і бачив, що наче, є в наявності смарти неповних 25м2!Тоді, бац, з 1го листопада в рекламі почало мигати щось ціна від 420К, а тоді ще раз "бац" (і я тоді тут писав про це) що після 20го,чи 25го листопада ціна скакнула до 460К!!!Але,як виявилось в ВП, що всі малі смарти(25м2) - розібрані, як гарячі пиріжки, а є лише ~ 26-27м2 і то лише на останніх поверхах! А якщо на передостанньому, то ціна щось ~ 550-570К!!!Зараз ціна блимає в рекламі 419К, але навряд чи вона є в наявності, а головне, в якій черзі?!Швидше, що це замануха, щоб ви лише відвідали ВП!Тож, в мене реальний був вибір між смартом в 26м2 на останньому поверсі з видом "вікна в вікна" за ~ 475К в першій черзі(здача через пів року) і смартом 27м2 на нижніх поверхах із здачею через 1,5р.Тож я вибрав другий варіант, так як вже писав:- думаю, що на останньому 12пов. - це неліквід, який важко буде продати по нормальній ціні!- не буду мати коштів на його ремонт через пів року, а тримати тупо закритого і сплачувати за ліфт/обслуговування котельні/вивіз сміття і ще всяку хрінь - НЕ вигідно!Тобто, і тримати закриту квартиру - не вигідно і продати годі буде, тому що "неліквід"!Та і назбирати/позичити "зайвих" 25К не так вже й легко, так як і до 450К я теж дозичував в родичів(бо ще одне трохи "грубеньке" депо закінчується через місяць)Тому, не все так просто, якщо коштів обмаль/впритик!