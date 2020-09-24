stryzhko
Вілла Магнолія - в плані кількості квартир, планувань та двору без авто - напевно найкраще у Львові. Або новий Safe town на Садовій. там доволі хороше планування. і є повноцінні 2 кімнатні + кухня-студія 59м2 а не 80+ з кімнатами-коридорами
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 20 гру, 2020 20:31
stryzhko
Вілла Магнолія - в плані кількості квартир, планувань та двору без авто - напевно найкраще у Львові. Або новий Safe town на Садовій. там доволі хороше планування. і є повноцінні 2 кімнатні + кухня-студія 59м2 а не 80+ з кімнатами-коридорами
Востаннє редагувалось dinozavrik в Нед 20 гру, 2020 20:45, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 20 гру, 2020 20:33
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Як повне каско вам знайде де машину запаркувати?
Додано: Пон 21 гру, 2020 11:21
Тож говоріть вже, або - мовчіть довіку! ©)))
Ну то що, так і ніхто, НІХТО не запропонував кращий варіант забетонуватись за 450 000грн"?!
А що ж так слабо?
А крику/візгу то було: не там, не то, не той район, не той запах, не той забудовник і т. д.
- а ВАШ, ВАШ варіан де???!
- ДЕ КРАЩИЙ ВАРІАНТ?
Так що виходить - "хорошиє сапогі - надо брать!" ©
Я і взяв!
п. с.
Один Флай запропонував купити в прицентральному райончику вбиту в щент кавалірку(напевно вхід там по балкону) за такі кошти - але, хіба це КРАЩИЙ варіант?
Ну то що, варіанти в студію! - чи нема чим "крити мою карту"?
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: Пон 21 гру, 2020 12:15
Може ще хтось приймає таке парі? Зголошуйтесь!
Ну ти ж злився, щоб я показав доки Попередньго Договору, а ти переказав будь-якій хворій дитинці, хоча б 5тис.грн?!
Мені показати доки не шкода, але хочу, щоб хоч якась користь була від тутешніх панів, які тут днями і ночами протирають на форумі штани!
То що- допомагаєш будь-якій хворій дитинці матеріально і чеки викладаєш тут, а я в свою чергу викладаю фото доків?
Чи зливаєшся?
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: Пон 21 гру, 2020 14:38
пан оцінює віллу певно також за рендером...:
ми вже обговорювали:
jump написав:
dinozavrik написав:
Якщо суто для себе - то напевно розглядав би віллу магнолію нову чергу (локація не ахти зате будинки дуже класні). Для себе коли шукаєте то включаються ваші фактори - чи треба школу, чи універ, чи тихе місце і т.д
Якість виконання робіт сумнівна. Вже рік як забудовник "ВашДім" не може усунути протікання стелі у квартирі. Дуже не задоволений сервісом і підтримкою.
я придбав квартиру у ЖК "Вілла Магнолія". Типічно , як для українського ринку, будівництво моєї черги було завершено із запізненням на рік ( IV квартал 2018 замість IV кварталу 2017). Усі мої запити щодо моєї відмови від проведення частини внутрішніх робіт таких як розводка електрики, заливка стяжки та інше були нахабно і цинічно проігноровані. А з вересня 2018 року ВашДім "усуває" недоліки. Одним з найгірших дефектів є протікання стелі двох кімнат, оскільки тераса наступного поверху частково знаходиться над моєю стелею. Тобто, я вже два роки не можу почати ремонт у своїй квартирі. До речі в мого друга що купив квартиру в ЖК "Пасічний" на останньому поверсі також протікає стеля. Тому при виборі квартири у Львові раджу робити це після рясних дощів і злив .
в одному з будинків магнолії завалилось перекриття, оскільки рукожопі майстри забули поставити колону а стяжку позаливали так майстерно, що не відкриваються панорамні вікна - їх просто залляли
Дуже дякуємо за інфо. Бо на картинці все інакше і здається супер коли вони розказують.
ще додам, що збудована на місці колишнього совєцького сміттєзвалища (здається до 1953 р.)
крім того її з усіх сторін обставили: Хюгге, Рубікон, Магнолія спрінг і ще якийсь забудовник, який на даний момент тільки поставив паркан - усюди вікна у вікна
єдиний вигляд - на завантажену Пасічну і АТП №1.
Щодо тауна на Кульпі - погане перехрестя з підйомом на міст - постійні корки і сильна загазованість, збоку колія, навпроти термітник Парус Сіті (Кількість квартир
1500, поверховість 5-17).
Востаннє редагувалось jump в Пон 21 гру, 2020 18:49, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 21 гру, 2020 15:16
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Так, я бачу, що катастрофічно бракує тут топ-5 найкращих(по ціні і якості) ЖК!!!
Хто б міг цим зайнятиссь і викладати тут щомісяця топ-5?
Чи може десь є таке в інеті - треба тільки поритись в ньому?
То тащіть сюди топ-5 найкращих ЖК міста Лева!(ціна/якісь)
А в ідеалі - було б добре:
- топ-5 ЖК "для себе"
- топ-5 ЖК "для здачі в оренду"
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: Пон 21 гру, 2020 16:08
Я пропонував схожий смарт в майже зданому будинку (вже здали) за схожі гроші в Парус Смарт на Трускавецькій. Сума біля 500 тис грн була, але без ризиків і чекань два роки (увипадку Ріелу - 4-5 роки)
Додано: Пон 21 гру, 2020 16:53
За крок до перевороту думок ©
Так там було 500 з гаком! І не факт, чи в реальності вона була, чи "вже продана, але є аналогічні, дорожчі"
І ще, що-до ціни:
Я розраховував, взагалі, на 2 Фонда(400К) МАКСИМУМ!!!
Так, як у вересні і жовтні, у цьому ЖК, де я купив смарта, блимала реклама "Квартира від 384К" і діє знижка 3% при повній оплаті!(мабуть ця знижка у них на постійній основі)
А я собі такий думаю - поки закінчиться моє "грубе" депо в грудні, то ціна зросте до 400, чи 400 з копійками, але мінус знижка 3% - то буде 400К(бо думав, що по-любому буде "передноворічна" знижка)
І заглядував регулярно на сайт і бачив, що наче, є в наявності смарти неповних 25м2!
Тоді, бац, з 1го листопада в рекламі почало мигати щось ціна від 420К, а тоді ще раз "бац" (і я тоді тут писав про це) що після 20го,чи 25го листопада ціна скакнула до 460К!!!
Але,як виявилось в ВП, що всі малі смарти(25м2) - розібрані, як гарячі пиріжки , а є лише ~ 26-27м2 і то лише на останніх поверхах! А якщо на передостанньому, то ціна щось ~ 550-570К!!!
Зараз ціна блимає в рекламі 419К, але навряд чи вона є в наявності, а головне, в якій черзі?!
Швидше, що це замануха, щоб ви лише відвідали ВП!
Тож, в мене реальний був вибір між смартом в 26м2 на останньому поверсі з видом "вікна в вікна" за ~ 475К в першій черзі(здача через пів року) і смартом 27м2 на нижніх поверхах із здачею через 1,5р.
Тож я вибрав другий варіант, так як вже писав:
- думаю, що на останньому 12пов. - це неліквід, який важко буде продати по нормальній ціні!
- не буду мати коштів на його ремонт через пів року, а тримати тупо закритого і сплачувати за ліфт/обслуговування котельні/вивіз сміття і ще всяку хрінь - НЕ вигідно!
Тобто, і тримати закриту квартиру - не вигідно і продати годі буде, тому що "неліквід"!
Та і назбирати/позичити "зайвих" 25К не так вже й легко, так як і до 450К я теж дозичував в родичів(бо ще одне трохи "грубеньке" депо закінчується через місяць)
Тому, не все так просто, якщо коштів обмаль/впритик!
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: Пон 21 гру, 2020 17:04
Більшість мігрантів з України залишаться в Польщі на Різдво і Новий рік
Переважна більшість мігрантів з України залишиться в Польщі у різдвяно-новорічний період.
Це показало дослідження EWL S.A. та Центру східноєвропейських студій Варшавського університету.
Дослідження було проведене в грудні серед 1350 працевлаштованих у Польщі мігрантів, передусім з України, але також з Білорусі, Грузії, Молдови і Росії.
Переважна більшість опитаних (84,5%) розповіли, що цьогоріч залишиться в Польщі під час різдвяно-новорічних свят. Йдеться як про західне Різдво в грудні, так і про свята, що відзначаються за юліанським календарем у січні.
На батьківщину збирається поїхати менше ніж 9% опитаних.
Майже 2/3 трудових мігрантів заявляють, що святкують Різдво як у грудні, так і в січні. Лише в січні різдвяні свята відзначає кожен п’ятий респондент, а лише в грудні — кожен двадцятий. Тільки 12,6% заявляють, що не святкують Різдво.
Для 2/3 респондентів це будуть перші свята, проведені в Польщі далеко від своїх сімей.
Згідно з дослідженням, основна причина залишитися в Польщі — фінансова. Майже 48% хочуть скористатися можливістю працювати протягом свят за відповідно вищу зарплатню, водночас кожен сьомий вказав, що в Польщі його тримає обмеження у зв’язку з пандемією коронавірусу (16,5%), а також побоювання необхідності нового карантину (13,8%) чи страх за здоров’я та життя своїх близьких (8,3%).
Кожен десятий респондент визнав, що у нього немає причин їхати на батьківщину в цей період.
Третина іноземних трудових мігрантів заявили, що у Святвечір розмовлятиме зі своїми рідними переважно за допомогою телефону або інтернет-месенджерів (30,5%). Ще 30,1% сказали, що використають цей час для відпочинку, 25,9% опитаних, якщо буде така можливість, працюватиме.
Додано: Пон 21 гру, 2020 23:17
Долярчик
це було оголошення від фізичної особи а не відділу продажу, і цю людину людину знаю. тому квартира не віртуальна.
Але якщо грошей нема на ремонт зразу - тоді згоден, дине що більш ліквідна - бо на крайній випадок продати можна вже )
|