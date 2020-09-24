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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 606607608609
Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 10:39

  Долярчик написав:Хіба що було в "швидкогрошах" добрати коштів

Геніальне рішення!
Під заставу своєї квартири чи своєї нирки!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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