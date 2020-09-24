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dinozavrik написав:Але якщо грошей нема на ремонт зразу - тоді згоден
Так. Та й нашкребти мені 450К було важко, то що вже казати за у 500+?
Так що справді - чим більше є грошей, тим більше є варіантів/можливостей!
п. с. Хіба що було в швидкогрошах добрати коштів і взяти квартиру у вашого знайомого) - але це вже історія не про Долярчика :mrgreen
"нашкребти було важко 450К" а не 500К
І це при $1100 доходу в місяць.
А як же: "чкурнути в Туреччину"?
Слухайте далі офігітєльні історії від Долярчика, не перемикайте канал.
Ну так з тих 1100 дол/міс. більша половина йде на сім'ю! Так що попробуй знайти, навіть, 25Кгрн, якщо все доступне вишкріб, а решта(подушка безпеки) розкидана по НЕрозривних депо!
Доречі, так як ти любиш рахувати чужі гроші і щоб в тебе все сходилось то пам'ятай: - є ще грубе депо, яке через місяць закінчується і покриває "позичення в родичів"! - а ГОЛОВНЕ, є ще подушка безпеки, яка розкидана по 3-4тис.грн - чуть не на кожен місяць року! (так, як готувався до іпотеки і планував, щоб мені хоч перший рік було легше покривати платежі по іпотеці)
п. с. А щоь вже повна картина світу склалась - то пам'ятай, що ремонт в Авалоні робив "своїми руками", а це означає, що зекономив 6-8К долярів! Ще тоді! Тож думайТЕ!
Востаннє редагувалось Долярчик в Вів 22 гру, 2020 12:04, всього редагувалось 1 раз.
Долярчик написав: Доречі, так як ти любиш рахувати чужі гроші і щоб в тебе все сходилось то пам'ятай: - є ще грубе депо, яке через місяць закінчується і покриває "позичення в родичів"! - а ГОЛОВНЕ, є ще подушка безпеки, яка розкидана по 3-4тис.грн - чуть не на кожен місяць року! (так, як готувався до іпотеки і планував, щоб мені хоч перший рік було легше покривати платежі по іпотеці)
1) Є карти ПУМБ (рефки нижче, наводжу зразу ) - на яких можливо було брати гроші безкоштовно до 28.02.2021, на всю сумму кредитного ліміту. 2) можливо було помацяти кешбек/бонус (близько 1,5%-5%) від вартості бетону. Тому , пан Долярчик, "непідготовлений, сідай, ДВійка" .