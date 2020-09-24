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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 606607608609
Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 11:25

  Долярчик написав:
  dinozavrik написав:Але якщо грошей нема на ремонт зразу - тоді згоден

Так.
Та й нашкребти мені 450К було важко, то що вже казати за 500+?

Так що справді - чим більше є грошей, тим більше є варіантів/можливостей!

п. с.
Хіба що було в швидкогрошах добрати коштів і взяти квартиру у вашого знайомого :) - але це вже історія не про Долярчика :mrgreen:

"нашкребти було важко 450К" а не 500К

І це при $1100 доходу в місяць.

А як же: "чкурнути в Туреччину"?

Слухайте далі офігітєльні історії від Долярчика, не перемикайте канал.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 11:32

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Тепер така реклама мигає(де купив смарта)
- Власний садочок і початкова школа!
(замалював, щоб реклами не було)
Зображення
А в Вікінга бачу, що є новорічна знижка!
(теж розглядав його до подорожчання)
Зображення
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 11:49

Тому, що спочатку ДУМАЮ, а тоді вже ДІЮ і БАГАТІЮ!)))

  flyman написав:
  Долярчик написав:
  dinozavrik написав:Але якщо грошей нема на ремонт зразу - тоді згоден

Так.
Та й нашкребти мені 450К було важко, то що вже казати за у 500+?

Так що справді - чим більше є грошей, тим більше є варіантів/можливостей!

п. с.
Хіба що було в швидкогрошах добрати коштів і взяти квартиру у вашого знайомого) - але це вже історія не про Долярчика :mrgreen

"нашкребти було важко 450К" а не 500К

І це при $1100 доходу в місяць.

А як же: "чкурнути в Туреччину"?

Слухайте далі офігітєльні історії від Долярчика, не перемикайте канал.

:mrgreen:
Ну так з тих 1100 дол/міс. більша половина йде на сім'ю!
Так що попробуй :mrgreen: знайти, навіть, 25Кгрн, якщо все доступне вишкріб, а решта(подушка безпеки) розкидана по НЕрозривних депо!

Доречі, так як ти любиш рахувати чужі гроші і щоб в тебе все сходилось :) то пам'ятай:
- є ще грубе депо, яке через місяць закінчується і покриває "позичення в родичів"!
- а ГОЛОВНЕ, є ще подушка безпеки, яка розкидана по 3-4тис.грн - чуть не на кожен місяць року! (так, як готувався до іпотеки і планував, щоб мені хоч перший рік було легше покривати платежі по іпотеці) :idea:

п. с.
А щоь вже повна картина світу склалась - то пам'ятай, що ремонт в Авалоні робив "своїми руками", а це означає, що зекономив 6-8К долярів! Ще тоді!
Тож думайТЕ!
Востаннє редагувалось Долярчик в Вів 22 гру, 2020 12:04, всього редагувалось 1 раз.
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 11:58

  Долярчик написав:
Доречі, так як ти любиш рахувати чужі гроші і щоб в тебе все сходилось :) то пам'ятай:
- є ще грубе депо, яке через місяць закінчується і покриває "позичення в родичів"!
- а ГОЛОВНЕ, є ще подушка безпеки, яка розкидана по 3-4тис.грн - чуть не на кожен місяць року! (так, як готувався до іпотеки і планував, щоб мені хоч перший рік було легше покривати платежі по іпотеці) :idea:


1) Є карти ПУМБ (рефки нижче, наводжу зразу :wink: ) - на яких можливо було брати гроші безкоштовно до 28.02.2021, на всю сумму кредитного ліміту.
2) можливо було помацяти кешбек/бонус (близько 1,5%-5%) від вартості бетону. Тому , пан Долярчик, "непідготовлений, сідай, ДВійка" :wink: .
Отримай бонус за карту/депо:
MEGABank (+50 грн): https://todobank.page.link/q1SU monobank (+50 грн): https://monobank.ua/r/zZrQ Forwardbank (+50 грн КокоДебіт/100 грн Коко кредит): http://lx4.me/c/uCqkgx2L А-банк (+50 грн): https://abank24.page.link/svh3 Universal Bank(+100 грн, за депо!): https://ubank.page.link/sU1E ПУМБ(+100 грн): v.pumb.ua/bcVD5d
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 12:06

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Долярчик написав:Тепер така реклама мигає(де купив смарта)
- Власний садочок і початкова школа!


свята наївність :lol:
практично кожен забудован малює у планах школи і садки, територію під які потім забудовує додатковими чергами :oops:

а на Угорській скотиняки замість загальноосвітньої (обіцяної) після мітингів/скарг/судів впиндюрили приватну КМДШ із вартістю навчання 168000 грн/рік за дитину :shock:

при здачі халупи раджу там поселитись аби місцеві босяки і наркомани вікна/двері/радіатори не познімали...
Востаннє редагувалось jump в Вів 22 гру, 2020 12:09, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 12:08

jay2004
З ПУМБом ще ніяким боком не товаришую :)

Та, накрайняк, я міг зняти з кредитки А-банку 100К з комісією, але нах заганяти себе в борги перед банком, якщо лоХдауН на носі!
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 12:27

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  jump написав:свята наївність
практично кожен забудован малює у планах школи і садки, територію під які потім забудовує додатковими чергами

Та вони тепер вумні - пів паркінгу відділять, і вже є і початкова школа і садочок :) а вгору влуплять 12пов - профіт! :)
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 13:13

  jump написав:У Тернополі заборонили будувати житло вище дев’яти поверхів

А в зонах садибної житлової забудови діятиме обмеження до трьох поверхів.
https://hmarochos.kiev.ua/2020/12/17/u- ... IFskmGu2pk

у Львові б таке запровадили :wink:


Дійсно так, АЛЕ всі великі компанії (місцеві-бо чужих на ринок мер не пускає), мають стільки дозволів і дозволіа та домобудівних умов, що років 5 про дане нововведення не думатимуть. Тобто, вони отримали дозвіл раніше ніж вступає в дію дана постанова. І так монополісти «вибивають» з ринку конкурентноздатних початківців.
vasilii
 
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