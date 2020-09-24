- Власний садочок і початкова школа!
(замалював, щоб реклами не було)
А в Вікінга бачу, що є новорічна знижка!
(теж розглядав його до подорожчання)
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Додано: Вів 22 гру, 2020 11:32
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Тепер така реклама мигає(де купив смарта)
- Власний садочок і початкова школа!
(замалював, щоб реклами не було)
А в Вікінга бачу, що є новорічна знижка!
(теж розглядав його до подорожчання)
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: Вів 22 гру, 2020 11:49
Тому, що спочатку ДУМАЮ, а тоді вже ДІЮ і БАГАТІЮ!)))
Ну так з тих 1100 дол/міс. більша половина йде на сім'ю!
Так що попробуй знайти, навіть, 25Кгрн, якщо все доступне вишкріб, а решта(подушка безпеки) розкидана по НЕрозривних депо!
Доречі, так як ти любиш рахувати чужі гроші і щоб в тебе все сходилось то пам'ятай:
- є ще грубе депо, яке через місяць закінчується і покриває "позичення в родичів"!
- а ГОЛОВНЕ, є ще подушка безпеки, яка розкидана по 3-4тис.грн - чуть не на кожен місяць року! (так, як готувався до іпотеки і планував, щоб мені хоч перший рік було легше покривати платежі по іпотеці)
п. с.
А щоь вже повна картина світу склалась - то пам'ятай, що ремонт в Авалоні робив "своїми руками", а це означає, що зекономив 6-8К долярів! Ще тоді!
Тож думайТЕ!
Востаннє редагувалось Долярчик в Вів 22 гру, 2020 12:04, всього редагувалось 1 раз.
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: Вів 22 гру, 2020 11:58
1) Є карти ПУМБ (рефки нижче, наводжу зразу ) - на яких можливо було брати гроші безкоштовно до 28.02.2021, на всю сумму кредитного ліміту.
2) можливо було помацяти кешбек/бонус (близько 1,5%-5%) від вартості бетону. Тому , пан Долярчик, "непідготовлений, сідай, ДВійка" .
Отримай бонус за карту/депо:
MEGABank (+50 грн): https://todobank.page.link/q1SU monobank (+50 грн): https://monobank.ua/r/zZrQ Forwardbank (+50 грн КокоДебіт/100 грн Коко кредит): http://lx4.me/c/uCqkgx2L А-банк (+50 грн): https://abank24.page.link/svh3 Universal Bank(+100 грн, за депо!): https://ubank.page.link/sU1E ПУМБ(+100 грн): v.pumb.ua/bcVD5d
Додано: Вів 22 гру, 2020 12:06
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
свята наївність
практично кожен забудован малює у планах школи і садки, територію під які потім забудовує додатковими чергами
а на Угорській скотиняки замість загальноосвітньої (обіцяної) після мітингів/скарг/судів впиндюрили приватну КМДШ із вартістю навчання 168000 грн/рік за дитину
при здачі халупи раджу там поселитись аби місцеві босяки і наркомани вікна/двері/радіатори не познімали...
Востаннє редагувалось jump в Вів 22 гру, 2020 12:09, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 22 гру, 2020 12:08
jay2004
З ПУМБом ще ніяким боком не товаришую
Та, накрайняк, я міг зняти з кредитки А-банку 100К з комісією, але нах заганяти себе в борги перед банком, якщо лоХдауН на носі!
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: Вів 22 гру, 2020 12:27
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Та вони тепер вумні - пів паркінгу відділять, і вже є і початкова школа і садочок а вгору влуплять 12пов - профіт!
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: Вів 22 гру, 2020 13:13
Дійсно так, АЛЕ всі великі компанії (місцеві-бо чужих на ринок мер не пускає), мають стільки дозволів і дозволіа та домобудівних умов, що років 5 про дане нововведення не думатимуть. Тобто, вони отримали дозвіл раніше ніж вступає в дію дана постанова. І так монополісти «вибивають» з ринку конкурентноздатних початківців.
Додано: Вів 22 гру, 2020 17:17
Додано: Вів 22 гру, 2020 18:06
невідомий абсолютно забудовник
враховуючи ситуацію - ризиково вкладати
ціни зависокі...
Додано: Сер 23 гру, 2020 07:18
це корисно для доляреків.
Дрюки, штрафи, тюрьми - це те, що їм лікар прописав для лікування від простацтва.
Мене вчили колись у Радянській Армії "Нєзнаніє законів не освобождаєт от ответствєнності".
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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