Додано: Сер 23 гру, 2020 09:53

Та, я вас тут забув побалувати фоткамиЯ ж то, перед тим, як зайти у ВП, прогулявся біля ЖК, оглянув місцевість, коліюЯ ж ще, саме в цьому місці - ніколи не був(не то що дехто - тут дитинство провів) Я на Левандівці був декілька разів, але біля базарчику і ще більш туди вглиб.Цікаво, що в них отой, майже, готовий будинок, буде здаватись одночасно з тим, що праворуч від нього(женуть 5-й пов) - бо це все 1ша черга! Казали, що ТІЛЬКИ ОДНОЧАСНО будуть здавати цих два будинки до початку літа.Явно, що не встигнуть! Затянуть до кінця літаТак що і на це я зважив, відмовляючись від неліквіда в цьому будинку на останньому поверсі!Ну а ліворуч від "готового" будинку - мій будинок: як бачите, одна секція - вже пару поверхів вигнали, а мій смарт знаходиться в секції ближче до переду, де ще тільки залили паркінг.Так що, якось так це все виглядає