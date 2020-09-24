RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 607608609610
Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 10:02

Долярчик
чи то промбудівля, чи общага, в очах рябить, вікна скачуть, балкони то є то нема.
просто жах
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22729
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1187 раз.
Подякували: 1692 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 10:06

Що тут сказати.Архітектура звичайно рука-лице.
Bolt
 
Повідомлень: 495
З нами з: 09.11.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 24 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 10:19

Долярчик
А чому в такому хаотичному порядку балкони?
V2
4
 
Повідомлень: 6920
З нами з: 03.07.09
Подякував: 256 раз.
Подякували: 1188 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 11:13

V2
Балкони роблять хаотично, щоб люди потім не псували фасад засклінням. Коли балкон рівненько в ряд, один під одним - то сам бог велів його засклити і тримати там картопельку...
Востаннє редагувалось Bambula в Сер 23 гру, 2020 11:22, всього редагувалось 1 раз.
Bambula
 
Повідомлень: 286
З нами з: 19.09.12
Подякував: 216 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 11:15

  V2 написав:Долярчик
А чому в такому хаотичному порядку балкони?

Архітектурне рішення :)
А я(як ще не бачив наживо), думав чи брати з балконом, чи без :mrgreen:
А як побачив, то окуїв - що ті балкони, навіть, без дашків над ними(тупо дощ/сніг на голову буде падати і випрані речі НЕ посушиш в дощову погоду! :mrgreen:
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9279
З нами з: 19.10.15
Подякував: 559 раз.
Подякували: 614 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 11:16

  jump написав:
  Bambula написав:А що думаєте про SOTA DUET ...

невідомий абсолютно забудовник
враховуючи ситуацію - ризиково вкладати
ціни зависокі...


Ціни там ніби виправдані (за те, що вони заявляють і за локацію), але щодо забудовника - Ви праві, мені теж якось лячно.
Bambula
 
Повідомлень: 286
З нами з: 19.09.12
Подякував: 216 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 11:40

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Долярчик написав:ак що, якось так це все виглядає


я думав, що ЖК гАмерика і ЖК Британія від ріела це гівно, але ні, є ще більше гівно...сіті :shock:

КеПЗПіП (протезний) за чутками банкрутують, то продовжать той жах певно аж до заправки і повороту під тунель... :shock:
jump
 
Повідомлень: 3463
З нами з: 18.08.09
Подякував: 89 раз.
Подякували: 767 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 12:21

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Я ще трохи думав над тим, чи брати там комерцію, чи житлове...
Комерція там дешева, ще й наче знижка 5% є!
Але, так як там буде шалена конкуренція по комерції, а ГОЛОВНЕ - пандемія внесла великі зміни, що-до вигоди здачі в оренду комерції, то мій вибір таки залишився за житловою нерухомістю!

п. с.
Якщо не зраджує пам'ять, то влітку м2 комерції тут коштував менше 500 дол.
- це дешево, відносно того, що поруч мого будинку, у Грінвілі, комерція коштувала на той час 1 000-1 200дол/м2 - і то, майже, всю розібрали!!!(залишилось було щось пару неліквідів)
Цікаво, по чому здають в оренду тепер?(бо, деяку комерцію викупила Львівська міська агенція нерухомості")

Кому цікаво - зателефонуйте-щапитайте! - ще й тут розкажете! :)
Зображення
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9279
З нами з: 19.10.15
Подякував: 559 раз.
Подякували: 614 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 12:33

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Долярчик написав:Кому цікаво - зателефонуйте-щапитайте! - ще й тут розкажете!


увесь Львів завішаний такими табличками
на Ваш вибір і метраж 8)
jump
 
Повідомлень: 3463
З нами з: 18.08.09
Подякував: 89 раз.
Подякували: 767 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 12:39

Волоська - схил (за стрийським ринком)
валять дерева, готують під забудову
має бути ніби ТРЦ, але доля на черговій каденції... тому можливий і жилий будинок 8)

Зображення
jump
 
Повідомлень: 3463
З нами з: 18.08.09
Подякував: 89 раз.
Подякували: 767 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 607608609610
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: jump і 1 гість
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість 1 ... 890, 891, 892
akurt » П'ят 06 кві, 2018 20:50
8916 1119127
Переглянути останнє повідомлення
Сер 23 гру, 2020 10:48
flyman
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 127, 128, 129
Anonymous » Вів 02 чер, 2009 09:24
1286 171530
Переглянути останнє повідомлення
Сер 23 гру, 2020 10:42
change_pm
Нерухомість в контексті віддаленої роботи 1 ... 13, 14, 15
airmax78 » Чет 24 вер, 2020 08:00
149 8612
Переглянути останнє повідомлення
Пон 30 лис, 2020 16:40
Рыба-сом

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ОКСІ БАНК (941)
23.12.2020 12:38
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.