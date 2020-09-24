Долярчик
чи то промбудівля, чи общага, в очах рябить, вікна скачуть, балкони то є то нема.
просто жах
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 23 гру, 2020 10:02
Долярчик
чи то промбудівля, чи общага, в очах рябить, вікна скачуть, балкони то є то нема.
просто жах
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Додано: Сер 23 гру, 2020 11:13
V2
Балкони роблять хаотично, щоб люди потім не псували фасад засклінням. Коли балкон рівненько в ряд, один під одним - то сам бог велів його засклити і тримати там картопельку...
Востаннє редагувалось Bambula в Сер 23 гру, 2020 11:22, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 23 гру, 2020 11:15
Архітектурне рішення
А я(як ще не бачив наживо), думав чи брати з балконом, чи без
А як побачив, то окуїв - що ті балкони, навіть, без дашків над ними(тупо дощ/сніг на голову буде падати і випрані речі НЕ посушиш в дощову погоду!
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: Сер 23 гру, 2020 11:16
Додано: Сер 23 гру, 2020 11:40
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Додано: Сер 23 гру, 2020 12:21
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Я ще трохи думав над тим, чи брати там комерцію, чи житлове...
Комерція там дешева, ще й наче знижка 5% є!
Але, так як там буде шалена конкуренція по комерції, а ГОЛОВНЕ - пандемія внесла великі зміни, що-до вигоди здачі в оренду комерції, то мій вибір таки залишився за житловою нерухомістю!
п. с.
Якщо не зраджує пам'ять, то влітку м2 комерції тут коштував менше 500 дол.
- це дешево, відносно того, що поруч мого будинку, у Грінвілі, комерція коштувала на той час 1 000-1 200дол/м2 - і то, майже, всю розібрали!!!(залишилось було щось пару неліквідів)
Цікаво, по чому здають в оренду тепер?(бо, деяку комерцію викупила Львівська міська агенція нерухомості")
Кому цікаво - зателефонуйте-щапитайте! - ще й тут розкажете!
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: Сер 23 гру, 2020 12:33
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Додано: Сер 23 гру, 2020 12:39
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