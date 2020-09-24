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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 608609610611
Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 12:54

  Долярчик написав:
  V2 написав:Долярчик
А чому в такому хаотичному порядку балкони?

Архітектурне рішення :)
А я(як ще не бачив наживо), думав чи брати з балконом, чи без :mrgreen:
А як побачив, то окуїв - що ті балкони, навіть, без дашків над ними(тупо дощ/сніг на голову буде падати і випрані речі НЕ посушиш в дощову погоду! :mrgreen:

Ну і плюс місток холода в квартиру
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 12:56

  jump написав:Волоська - схил (за стрийським ринком)
валять дерева, готують під забудову
має бути ніби ТРЦ, але доля на черговій каденції... тому можливий і жилий будинок 8)

Зображення

Ні тій парковці племінник дружини машину тримав.Ніби Рукавичка має бути.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 13:02

  jump написав:
  Долярчик написав:Кому цікаво - зателефонуйте-щапитайте! - ще й тут розкажете!


увесь Львів завішаний такими табличками
на Ваш вибір і метраж 8)

беріть цілу споруду :lol:

Зображення

Ну то зараз так, бо лоХдауН б'є безжалісно!

Але, просто цікаво, який профіт може бути, якщо всадити 1 куя за м2, наприклад, в Грінвіль Парку?
За скільки можна здати?
(бо вже, аж одне приміщення зайняли - "аналізи")
Та й для адвокатів/стоматологів - можна здавати - на них лоХдауН мало вплинув!
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 13:23

  Bolt написав:
  jump написав:Волоська - схил (за стрийським ринком)
валять дерева, готують під забудову
має бути ніби ТРЦ, але доля на черговій каденції... тому можливий і жилий будинок 8)

Зображення

Ні тій парковці племінник дружини машину тримав.Ніби Рукавичка має бути.


Рукавичка на т-образному перехресті(Волоська-Руставелі, зупинка ГТ)
jump
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 13:31

На паспорті об'єкта написано що підземний паркінг і трц будуть
deus_igrok
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 13:49

  jump написав:
  Bolt написав:
  jump написав:Волоська - схил (за стрийським ринком)
валять дерева, готують під забудову
має бути ніби ТРЦ, але доля на черговій каденції... тому можливий і жилий будинок 8)

Зображення

Ні тій парковці племінник дружини машину тримав.Ніби Рукавичка має бути.


Рукавичка на т-образному перехресті(Волоська-Руставелі, зупинка ГТ)

Я знаю.Але може то приміщення в оренді, а тут буде власне.Зрештою байдуже, яку чергове гівно там збудують.
Пи.Си Черговий запил бабла від садіка:
https://zaxid.net/arhitektori_pokazali_ ... a_n1512298
Bolt
 
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