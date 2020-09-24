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V2 написав:Долярчик А чому в такому хаотичному порядку балкони?
Архітектурне рішення А я(як ще не бачив наживо), думав чи брати з балконом, чи без А як побачив, то окуїв - що ті балкони, навіть, без дашків над ними(тупо дощ/сніг на голову буде падати і випрані речі НЕ посушиш в дощову погоду!
Долярчик написав:Кому цікаво - зателефонуйте-щапитайте! - ще й тут розкажете!
увесь Львів завішаний такими табличками на Ваш вибір і метраж
беріть цілу споруду
Ну то зараз так, бо лоХдауН б'є безжалісно!
Але, просто цікаво, який профіт може бути, якщо всадити 1 куя за м2, наприклад, в Грінвіль Парку? За скільки можна здати? (бо вже, аж одне приміщення зайняли - "аналізи") Та й для адвокатів/стоматологів - можна здавати - на них лоХдауН мало вплинув!