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V2 написав:Долярчик А чому в такому хаотичному порядку балкони?
Архітектурне рішення А я(як ще не бачив наживо), думав чи брати з балконом, чи без А як побачив, то окуїв - що ті балкони, навіть, без дашків над ними(тупо дощ/сніг на голову буде падати і випрані речі НЕ посушиш в дощову погоду!
Долярчик написав:Кому цікаво - зателефонуйте-щапитайте! - ще й тут розкажете!
увесь Львів завішаний такими табличками на Ваш вибір і метраж
беріть цілу споруду
Ну то зараз так, бо лоХдауН б'є безжалісно!
Але, просто цікаво, який профіт може бути, якщо всадити 1 куя за м2, наприклад, в Грінвіль Парку? За скільки можна здати? (бо вже, аж одне приміщення зайняли - "аналізи") Та й для адвокатів/стоматологів - можна здавати - на них лоХдауН мало вплинув!
Долярчик написав:А тут, просто теж фіксуємо, що придбаний на котловані смарт, 27м2 у ЖК Ріел Сіті, із здачею до кінця весни 2022р.(тобто, за 1,5р.) Ціна 450Кгрн/16К дол.(в грн. трохи заокруглив, так як ролі дуже не грає 2-3тис)
Яка адреса...якщо не секрет?
Дивне питання! Знаючи назву ЖК - зовсім не проблема дізнатись адресу
Вітаю із покупкою. Раджу вам зголоситись бути головою осбб, в роблячи ремонт зможете займатись справами осбб , тай паралельно ще отримувати зарплату за те, що ви є на місці і відповідаєте на дзвінки і у вайбері. За то оплата праці 1-1,5-2мінімслки (в залежності від кількості квартир). А можливо за рік-два і ще одне візьмете і ще зарплату вищеописану із іншого осбб отримуватимете. І тоді задумаєтесь чи варто «пахати» чи просто спілкуватись із людьми і на телефоні сидіти і спокійно собі робити ремонт для різних цілей
Долярчик написав:[А тут, просто теж фіксуємо, що придбаний на котловані смарт, 27м2 у ЖК Ріел Сіті, із здачею до кінця весни 2022р.(тобто, за 1,5р.) Ціна 450Кгрн/16К дол.(в грн. трохи заокруглив, так як ролі дуже не грає 2-3тис)
Яка адреса...якщо не секрет?
Дивне питання! Знаючи назву ЖК - зовсім не проблема дізнатись адресу [/quote] ==================
Вітаю із покупкою. Раджу вам зголоситись бути головою осбб, в роблячи ремонт зможете займатись справами осбб , тай паралельно ще отримувати зарплату за те, що ви є на місці і відповідаєте на дзвінки і у вайбері. За то оплата праці 1-1,5-2мінімслки (в залежності від кількості квартир). А можливо за рік-два і ще одне візьмете і ще зарплату вищеописану із іншого осбб отримуватимете. І тоді задумаєтесь чи варто «пахати» чи просто спілкуватись із людьми і на телефоні сидіти і спокійно собі робити ремонт для різних цілей[/quote] ===========================
Дякую.
Але праця голови ОСББ не така вже й дуже легка!(потрібно бути часто на об'єкті і спілкуватись, деколи, й з неадекватами... - а це нервотрьопка і т. д.)
Це, якщо не мати основного місця праці, наприклад, пенсіонер, який максимум має нічну "сторожівку" і купу вільного часу бракує спілкування от тоді можна цим займатись. Коротше, треба роботу любити - а мене до такої роботи "душа не лежить". Покищо
п. с. Я спокійно міг бути і в своєму будинку головою ОСББ, але відмовився! Та й, взагалі, другого голову заледве знайшли(і то не з нашого будинку) - бо з нашого будинку НІХТО НЕ ЗГОЛОШУВАВСЯ!!! ПРОПОНУВАЛИ ВСІМ, хто тільки має бажання!