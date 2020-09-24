Додано: Сер 23 гру, 2020 14:56

vasilii написав: Долярчик написав: [А тут, просто теж фіксуємо, що придбаний на котловані смарт, 27м2 у ЖК Ріел Сіті, із здачею до кінця весни 2022р.(тобто, за 1,5р.)

Ціна 450Кгрн/16К дол.(в грн. трохи заокруглив, так як ролі дуже не грає 2-3тис) [А тут, просто теж фіксуємо, що придбаний на котловані смарт, 27м2 у ЖК Ріел Сіті, із здачею до кінця весни 2022р.(тобто, за 1,5р.)Ціна 450Кгрн/16К дол.(в грн. трохи заокруглив, так як ролі дуже не грає 2-3тис)

Яка адреса...якщо не секрет? Яка адреса...якщо не секрет?

Дивне питання!Знаючи назву ЖК - зовсім не проблема дізнатись адресу[/quote]==================Вітаю із покупкою. Раджу вам зголоситись бути головою осбб, в роблячи ремонт зможете займатись справами осбб , тай паралельно ще отримувати зарплату за те, що ви є на місці і відповідаєте на дзвінки і у вайбері. За то оплата праці 1-1,5-2мінімслки (в залежності від кількості квартир). А можливо за рік-два і ще одне візьмете і ще зарплату вищеописану із іншого осбб отримуватимете. І тоді задумаєтесь чи варто «пахати» чи просто спілкуватись із людьми і на телефоні сидіти і спокійно собі робити ремонт для різних цілей[/quote]===========================Дякую.Але праця голови ОСББ не така вже й дуже легка!(потрібно бути часто на об'єкті і спілкуватись, деколи, й з неадекватами... - а це нервотрьопка і т. д.)Це, якщо не мати основного місця праці, наприклад, пенсіонер, який максимум має нічну "сторожівку" і купу вільного часубракує спілкуванняот тоді можна цим займатись.Коротше, треба роботу любити - а мене до такої роботи "душа не лежить". Покищоп. с.Я спокійно міг бути і в своєму будинку головою ОСББ, але відмовився!Та й, взагалі, другого голову заледве знайшли(і то не з нашого будинку) - бо з нашого будинку НІХТО НЕ ЗГОЛОШУВАВСЯ!!!ПРОПОНУВАЛИ ВСІМ, хто тільки має бажання!