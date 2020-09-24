Можливо, що добре я зробив, що не спокусився на їхню смачну ціну на комерцію(щось під 12Кгрн/м2 було)
Час покаже...
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 23 гру, 2020 16:51
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Можливо, що добре я зробив, що не спокусився на їхню смачну ціну на комерцію(щось під 12Кгрн/м2 було)
Час покаже...
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: Сер 23 гру, 2020 16:58
Та яка там комерція...на Лівандовці.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Додано: Сер 23 гру, 2020 17:07
ламбард, макалатура, шкляна тара...
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