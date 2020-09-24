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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 609610611612
Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 16:51

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Можливо, що добре я зробив, що не спокусився на їхню смачну ціну на комерцію(щось під 12Кгрн/м2 було)
Час покаже...
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 16:58

  Долярчик написав:Можливо, що добре я зробив, що не спокусився на їхню смачну ціну на комерцію(щось під 12Кгрн/м2 було)
Час покаже...

Та яка там комерція...на Лівандовці. :)
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 17:07

  Квесторе_поверніться написав:
  Долярчик написав:Можливо, що добре я зробив, що не спокусився на їхню смачну ціну на комерцію(щось під 12Кгрн/м2 було)
Час покаже...

Та яка там комерція...на Лівандовці. :)

ламбард, макалатура, шкляна тара...
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flyman
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 17:40

  Квесторе_поверніться написав:
  Долярчик написав:Можливо, що добре я зробив, що не спокусився на їхню смачну ціну на комерцію(щось під 12Кгрн/м2 було)
Час покаже...

Та яка там комерція...на Лівандовці. :)

Кажуть ,що назва Левандівка виникла в зв"язку з тим, що до війни там знаходився бордель пані Лєвандовської.Мається на увазі -непоганий бізнес.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 17:48

  Квесторе_поверніться написав:
  Долярчик написав:Можливо, що добре я зробив, що не спокусився на їхню смачну ціну на комерцію(щось під 12Кгрн/м2 було)
Час покаже...

Та яка там комерція...на Лівандовці. :)

Має ж бути 15 будинків/секцій - майже 1 000 квартир!
От для мешканців і буде аптека/продукти/буд.матеріали/все від 1грн/чарка і т. п. :mrgreen:
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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