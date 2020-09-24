Можливо, що добре я зробив, що не спокусився на їхню смачну ціну на комерцію(щось під 12Кгрн/м2 було)
Час покаже...
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 23 гру, 2020 16:51
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Можливо, що добре я зробив, що не спокусився на їхню смачну ціну на комерцію(щось під 12Кгрн/м2 було)
Час покаже...
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: Сер 23 гру, 2020 16:58
Та яка там комерція...на Лівандовці.
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Додано: Сер 23 гру, 2020 17:07
ламбард, макалатура, шкляна тара...
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Додано: Сер 23 гру, 2020 17:40
Кажуть ,що назва Левандівка виникла в зв"язку з тим, що до війни там знаходився бордель пані Лєвандовської.Мається на увазі -непоганий бізнес.
Додано: Сер 23 гру, 2020 17:48
Має ж бути 15 будинків/секцій - майже 1 000 квартир!
От для мешканців і буде аптека/продукти/буд.матеріали/все від 1грн/чарка і т. п.
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: П'ят 25 гру, 2020 10:08
В Україні підвищили тарифи на опалення для населення
В Україні підвищили тарифи на виробництво теплової енергії для населення. Унаслідок це вплине на платіжки українців, оскільки є частиною тарифу на газ.
Рішення ухвалила Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах електроенергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), на засіданні в четвер, 24 грудня.
Тарифи на тепло для населення були підвищені всім 23 компаніям. Найменше підвищили тариф для Дніпровської ТЕЦ (5,5%), найбільш – для ТОВ "Євро-реконструкція" (на 49,7%).
Додано: П'ят 25 гру, 2020 10:21
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Доречі про опалення
Я вже писав, що там(на Левандівці) - котелня на даху, а от газу в будинку/по квартирах - не буде!
І це + для здачі в оренду(трошки спокійніше )
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: П'ят 25 гру, 2020 11:33
Ваша влада вже про Вас "подбала" - з нового року підйом ціни на е/е + новий тариф на транспортування...
+підйом як мінімум удвіччі тарифу на транспортування газу...
А щодо електрики у цьому відбитому районі - часто вимикають або банально вибиває
Дахова котельня - гівно
ІО - сила
Востаннє редагувалось jump в П'ят 25 гру, 2020 11:37, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 25 гру, 2020 11:36
О так, найкращий спосіб зрозуміти що з електрикою і «низькими» тарифами це брехня - ахметов продає з Бурштинської ТЕС електрику в Угорщину, по 1,1 грн*квт год і вигідно, в мінус точно не продавав би, А в Україні по 1.68 бачте замало
Додано: П'ят 25 гру, 2020 11:41
На скільки очікуєте подорожчання Вашого повітря площею 27м2 над котлованом через рік?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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