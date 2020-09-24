dinozavrik написав:О так, найкращий спосіб зрозуміти що з електрикою і «низькими» тарифами це брехня - ахметов продає з Бурштинської ТЕС електрику в Угорщину, по 1,1 грн*квт год і вигідно, в мінус точно не продавав би, А в Україні по 1.68 бачте замало
Ви трохи плутаєте оптову ціну і роздрібну, в яку ще включена ціна на обслуговування електромереж. При цьому середнє споживання ', наприклад у нас на Полтавщині, 105кВт в місяць на домогосподарство і там значний відсоток ціни по 0,9грн, електроопаленя по 0,9грн й нічного по 0,45грн.
Звичайно здорожчання річ не приємна, але цілком логічна, незалежно від того хто б не був при владі з олігархів.))