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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 610611612613
Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 11:54

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

dinozavrik написав:О так, найкращий спосіб зрозуміти що з електрикою і «низькими» тарифами це брехня - ахметов продає з Бурштинської ТЕС електрику в Угорщину, по 1,1 грн*квт год і вигідно, в мінус точно не продавав би, А в Україні по 1.68 бачте замало

Ви трохи плутаєте оптову ціну і роздрібну, в яку ще включена ціна на обслуговування електромереж. При цьому середнє споживання ', наприклад у нас на Полтавщині, 105кВт в місяць на домогосподарство і там значний відсоток ціни по 0,9грн, електроопаленя по 0,9грн й нічного по 0,45грн.
Звичайно здорожчання річ не приємна, але цілком логічна, незалежно від того хто б не був при владі з олігархів.))
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 12:35

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  jump написав:Дахова котельня - гівно
ІО - сила

Доречі, я собі думав(ще до відвідання ВП), що якщо буде ІО - а саме газ-котел(як в мене в Авалоні), то не буду його запускати, - а поставлю бойлер для гарячої води, а для опалення - повішу ел.радіатор в кухні-студії біля вікна!
Для кухні-студії, думаю, що це нормально і краще/простіше, ніж тягнути труби...
Навіть, зараз думаю, чи так не зробити, а їхнім теплом від котельні - не користуватись(буде перекрито краники перед тепловим лічильником)
Розумію, що за обслуговування котельні, все одно щось будуть нараховувати, але може "мій варіант" кращий/дешевний?
Як думаєте?
  Квесторе_поверніться написав:На скільки очікуєте подорожчання Вашого повітря площею 27м2 над котлованом через рік?

Ну, якщо розглядати у двох варіантах, то:
1) (писимістичний) - у зв'язку з затягнутою пандемією + 50-70Кгрн до моєї ціни, а після здачі + 80-100Кгрн.
2) (оптимістичний) - ваккцини є маса різної/до вибору-до кольору і пандемія відступає у небуття... - то + 80-100Кгрн до моєї ціни, а після здачі + 150-200Кгрн.

Це +/- при сьогоднішньому курсі доляра!
Або, переведіть мої цифри у відсоткове значення :)
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 12:51

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Долярчик написав:Навіть, зараз думаю, чи так не зробити, а їхнім теплом від котельні - не користуватись(буде перекрито краники перед тепловим лічильником)
Розумію, що за обслуговування котельні, все одно щось будуть нараховувати, але може "мій варіант" кращий/дешевний?
Як думаєте?

Є сенс тільки, якщо підключити тариф на електроопалення й двотарифний лічильник. Так роблять "продвинуті" юристи й обігріваються за рахунок сусідів. При ціні 1,68грн й можливої відміни пільгових 0,9грн дешевше опалюватися ЦО з тепловим лічильником по 1,35грн/кВт. Все одно при необхідності можна закрити крани й обігріватися теплом від сусідів, якщо квартиранти захочуть зекономити і жити при +19 - 20°
stryzhko
 
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  #<1 ... 610611612613
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