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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: П'ят 25 гру, 2020 11:54
dinozavrik написав:О так, найкращий спосіб зрозуміти що з електрикою і «низькими» тарифами це брехня - ахметов продає з Бурштинської ТЕС електрику в Угорщину, по 1,1 грн*квт год і вигідно, в мінус точно не продавав би, А в Україні по 1.68 бачте замало
Ви трохи плутаєте оптову ціну і роздрібну, в яку ще включена ціна на обслуговування електромереж. При цьому середнє споживання ', наприклад у нас на Полтавщині, 105кВт в місяць на домогосподарство і там значний відсоток ціни по 0,9грн, електроопаленя по 0,9грн й нічного по 0,45грн.
Звичайно здорожчання річ не приємна, але цілком логічна, незалежно від того хто б не був при владі з олігархів.))
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stryzhko
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Додано: П'ят 25 гру, 2020 12:35
jump написав:
Дахова котельня - гівно
ІО - сила
Доречі, я собі думав(ще до відвідання ВП), що якщо буде ІО - а саме газ-котел(як в мене в Авалоні), то не буду його запускати, - а поставлю бойлер для гарячої води, а для опалення - повішу ел.радіатор в кухні-студії біля вікна!
Для кухні-студії, думаю, що це нормально і краще/простіше, ніж тягнути труби...
Навіть, зараз думаю, чи так не зробити, а їхнім теплом від котельні - не користуватись(буде перекрито краники перед тепловим лічильником)
Розумію, що за обслуговування котельні, все одно щось будуть нараховувати, але може "мій варіант" кращий/дешевний?
Як думаєте?
Квесторе_поверніться написав:
На скільки очікуєте подорожчання Вашого повітря площею 27м2 над котлованом через рік?
Ну, якщо розглядати у двох варіантах, то:
1) (писимістичний) - у зв'язку з затягнутою пандемією + 50-70Кгрн до моєї ціни, а після здачі + 80-100Кгрн.
2) (оптимістичний) - ваккцини є маса різної/до вибору-до кольору і пандемія відступає у небуття... - то + 80-100Кгрн до моєї ціни, а після здачі + 150-200Кгрн.
Це +/- при сьогоднішньому курсі доляра!
Або, переведіть мої цифри у відсоткове значення
ДумайТЕ!ДійТЕ! БагатійТЕ!
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Долярчик
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Додано: П'ят 25 гру, 2020 12:51
Долярчик написав:Навіть, зараз думаю, чи так не зробити, а їхнім теплом від котельні - не користуватись(буде перекрито краники перед тепловим лічильником)
Розумію, що за обслуговування котельні, все одно щось будуть нараховувати, але може "мій варіант" кращий/дешевний?
Як думаєте?
Є сенс тільки, якщо підключити тариф на електроопалення й двотарифний лічильник. Так роблять "продвинуті" юристи й обігріваються за рахунок сусідів. При ціні 1,68грн й можливої відміни пільгових 0,9грн дешевше опалюватися ЦО з тепловим лічильником по 1,35грн/кВт. Все одно при необхідності можна закрити крани й обігріватися теплом від сусідів, якщо квартиранти захочуть зекономити і жити при +19 - 20°
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stryzhko
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Додано: П'ят 25 гру, 2020 13:49
stryzhko написав:
Є сенс тільки, якщо підключити тариф на електроопалення й двотарифний лічильник
Я в Авалоні від забудовника двох-зоним лічильником не можу скористатись, так як ще "не розпустили світло поквартирно" і сплачуємо по 1,68! Бо якась довготривала б'юрократична процедура має тривати ~ 3 роки!
п. с.
Я просто подумав, що дуже просто поцепити ел.радіатор на стіну і все(а орендарі нехай собі дивляться, чи економити, чи ні), ніж розводити труби/зайві витрати/купа роботи...
То як, погана ідея?
ДумайТЕ!ДійТЕ! БагатійТЕ!
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Долярчик
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Додано: П'ят 25 гру, 2020 14:18
Долярчик написав: stryzhko написав:
Є сенс тільки, якщо підключити тариф на електроопалення й двотарифний лічильник
Я в Авалоні від забудовника двох-зоним лічильником не можу скористатись, так як ще "не розпустили світло поквартирно" і сплачуємо по 1,68! Бо якась довготривала б'юрократична процедура має тривати ~ 3 роки!
п. с.
Я просто подумав, що дуже просто поцепити ел.радіатор на стіну і все(а орендарі нехай собі дивляться, чи економити, чи ні), ніж розводити труби/зайві витрати/купа роботи...
То як, погана ідея?
Але крім Вас квартири купили ще інші Долярчики, яки теж думають грітися за рахунок сусідів та топити калориферами, щоб з“еконимити на влаштуванні нормальної системи опалення, тож скоріше за все довгими зимовими вечорами всі будуть сидіти в темних , холодних квартирах.Бо автомати буде періодично вибивати від перевантаження
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Додано: П'ят 25 гру, 2020 14:22
Долярчик написав:
п. с.
Я просто подумав, що дуже просто поцепити ел.радіатор на стіну і все(а орендарі нехай собі дивляться, чи економити, чи ні), ніж розводити труби/зайві витрати/купа роботи...
То як, погана ідея?
А що, квартира без розводки опалення буде? У нас в Полтаві всі що йдуть з ЦО, то вже з радіаторами за рахунок забудовника. Та й з індивідуальним газовим лише раз зустрічав, правда, у нас новобудов не так багато))
Ідея можливо й непогана для орендодавця, та я б таку квартиру не орендував. Віддаю перевагу низькотемпературному променевому обігріву радіаторами в парі з ТП, а конвективне гарячим повітрям не подобається. Але квартиранти різні, можливо будуть невибагливі.))
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stryzhko
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Додано: П'ят 25 гру, 2020 15:03
Долярчик написав:
Ну, якщо розглядати у двох варіантах, то:
1) (писимістичний) - у зв'язку з затягнутою пандемією + 50-70Кгрн до моєї ціни, а після здачі + 80-100Кгрн.
2) (оптимістичний) - ваккцини є маса різної/до вибору-до кольору і пандемія відступає у небуття... - то + 80-100Кгрн до моєї ціни, а після здачі + 150-200Кгрн.
Це +/- при сьогоднішньому курсі доляра!
Або, переведіть мої цифри у відсоткове значення
10% це зараз стеля по депо в грн.
З 450000 буде 45000.
За три роки 135000.
Це ближче до Ваших оптимістичних оцінок ніж песимістичних.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Квесторе_поверніться
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