Додано: П'ят 25 гру, 2020 15:28

Bolt написав: думають грітися за рахунок сусідів та топити калориферами думають грітися за рахунок сусідів та топити калориферами

stryzhko написав: А що, квартира без розводки опалення буде? У нас в Полтаві всі що йдуть з ЦО, то вже з радіаторами за рахунок забудовника А що, квартира без розводки опалення буде? У нас в Полтаві всі що йдуть з ЦО, то вже з радіаторами за рахунок забудовника

Чого зразу за рахунок сусідів?Якщо частіше вмикати радіатор, то і нормально тепло буде!Тим більше, що це кухня-студія - а на кухні - і так, як правило є тепло!Он в мене кухня-студія ~ 17м2 + коридор ~ 4м2 - то на цю площу, тільки біля вікна 5 ребер(алюмінієвих) і все! І то, часто вимикаю ту батарею, хоч вона жодною стіною не виходить до сусідів, а однією стіною, то виходить на МЗК!І підлога БЕЗ підігріву - хоч, в тих місцях, де проходять труби, то вона тепла(але дивно, так як труби я ховав в червоні ізоляційні чехли)Це, як який забудовникВ мене в Авалоні тільки забудовник поцепив котел, завів трубу з холодною водою, завів кабель до щитка в квартирі і одну резетку/лампочку поцепив, ну і ще стяжку тільки в кімнаті зробив - всеІ в Ріелі теж так само, просто без котла і стяжки!