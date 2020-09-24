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dinozavrik написав:О так, найкращий спосіб зрозуміти що з електрикою і «низькими» тарифами це брехня - ахметов продає з Бурштинської ТЕС електрику в Угорщину, по 1,1 грн*квт год і вигідно, в мінус точно не продавав би, А в Україні по 1.68 бачте замало
Ви трохи плутаєте оптову ціну і роздрібну, в яку ще включена ціна на обслуговування електромереж. При цьому середнє споживання ', наприклад у нас на Полтавщині, 105кВт в місяць на домогосподарство і там значний відсоток ціни по 0,9грн, електроопаленя по 0,9грн й нічного по 0,45грн. Звичайно здорожчання річ не приємна, але цілком логічна, незалежно від того хто б не був при владі з олігархів.))
Доречі, я собі думав(ще до відвідання ВП), що якщо буде ІО - а саме газ-котел(як в мене в Авалоні), то не буду його запускати, - а поставлю бойлер для гарячої води, а для опалення - повішу ел.радіатор в кухні-студії біля вікна! Для кухні-студії, думаю, що це нормально і краще/простіше, ніж тягнути труби... Навіть, зараз думаю, чи так не зробити, а їхнім теплом від котельні - не користуватись(буде перекрито краники перед тепловим лічильником) Розумію, що за обслуговування котельні, все одно щось будуть нараховувати, але може "мій варіант" кращий/дешевний? Як думаєте?
Квесторе_поверніться написав:На скільки очікуєте подорожчання Вашого повітря площею 27м2 над котлованом через рік?
Ну, якщо розглядати у двох варіантах, то: 1) (писимістичний) - у зв'язку з затягнутою пандемією + 50-70Кгрн до моєї ціни, а після здачі + 80-100Кгрн. 2) (оптимістичний) - ваккцини є маса різної/до вибору-до кольору і пандемія відступає у небуття... - то + 80-100Кгрн до моєї ціни, а після здачі + 150-200Кгрн.
Це +/- при сьогоднішньому курсі доляра! Або, переведіть мої цифри у відсоткове значення
Долярчик написав:Навіть, зараз думаю, чи так не зробити, а їхнім теплом від котельні - не користуватись(буде перекрито краники перед тепловим лічильником) Розумію, що за обслуговування котельні, все одно щось будуть нараховувати, але може "мій варіант" кращий/дешевний? Як думаєте?
Є сенс тільки, якщо підключити тариф на електроопалення й двотарифний лічильник. Так роблять "продвинуті" юристи й обігріваються за рахунок сусідів. При ціні 1,68грн й можливої відміни пільгових 0,9грн дешевше опалюватися ЦО з тепловим лічильником по 1,35грн/кВт. Все одно при необхідності можна закрити крани й обігріватися теплом від сусідів, якщо квартиранти захочуть зекономити і жити при +19 - 20°
stryzhko написав:Є сенс тільки, якщо підключити тариф на електроопалення й двотарифний лічильник
Я в Авалоні від забудовника двох-зоним лічильником не можу скористатись, так як ще "не розпустили світло поквартирно" і сплачуємо по 1,68! Бо якась довготривала б'юрократична процедура має тривати ~ 3 роки!
п. с. Я просто подумав, що дуже просто поцепити ел.радіатор на стіну і все(а орендарі нехай собі дивляться, чи економити, чи ні), ніж розводити труби/зайві витрати/купа роботи...
stryzhko написав:Є сенс тільки, якщо підключити тариф на електроопалення й двотарифний лічильник
Я в Авалоні від забудовника двох-зоним лічильником не можу скористатись, так як ще "не розпустили світло поквартирно" і сплачуємо по 1,68! Бо якась довготривала б'юрократична процедура має тривати ~ 3 роки!
п. с. Я просто подумав, що дуже просто поцепити ел.радіатор на стіну і все(а орендарі нехай собі дивляться, чи економити, чи ні), ніж розводити труби/зайві витрати/купа роботи...
То як, погана ідея?
Але крім Вас квартири купили ще інші Долярчики, яки теж думають грітися за рахунок сусідів та топити калориферами, щоб з“еконимити на влаштуванні нормальної системи опалення, тож скоріше за все довгими зимовими вечорами всі будуть сидіти в темних , холодних квартирах.Бо автомати буде періодично вибивати від перевантаження
Долярчик написав: п. с. Я просто подумав, що дуже просто поцепити ел.радіатор на стіну і все(а орендарі нехай собі дивляться, чи економити, чи ні), ніж розводити труби/зайві витрати/купа роботи...
То як, погана ідея?
А що, квартира без розводки опалення буде? У нас в Полтаві всі що йдуть з ЦО, то вже з радіаторами за рахунок забудовника. Та й з індивідуальним газовим лише раз зустрічав, правда, у нас новобудов не так багато)) Ідея можливо й непогана для орендодавця, та я б таку квартиру не орендував. Віддаю перевагу низькотемпературному променевому обігріву радіаторами в парі з ТП, а конвективне гарячим повітрям не подобається. Але квартиранти різні, можливо будуть невибагливі.))
Долярчик написав:Ну, якщо розглядати у двох варіантах, то: 1) (писимістичний) - у зв'язку з затягнутою пандемією + 50-70Кгрн до моєї ціни, а після здачі + 80-100Кгрн. 2) (оптимістичний) - ваккцини є маса різної/до вибору-до кольору і пандемія відступає у небуття... - то + 80-100Кгрн до моєї ціни, а після здачі + 150-200Кгрн.
Це +/- при сьогоднішньому курсі доляра! Або, переведіть мої цифри у відсоткове значення
10% це зараз стеля по депо в грн. З 450000 буде 45000. За три роки 135000. Це ближче до Ваших оптимістичних оцінок ніж песимістичних.
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Bolt написав:думають грітися за рахунок сусідів та топити калориферами
Чого зразу за рахунок сусідів? Якщо частіше вмикати радіатор, то і нормально тепло буде! Тим більше, що це кухня-студія - а на кухні - і так, як правило є тепло! Он в мене кухня-студія ~ 17м2 + коридор ~ 4м2 - то на цю площу, тільки біля вікна 5 ребер(алюмінієвих) і все! І то, часто вимикаю ту батарею, хоч вона жодною стіною не виходить до сусідів, а однією стіною, то виходить на МЗК! І підлога БЕЗ підігріву - хоч, в тих місцях, де проходять труби, то вона тепла(але дивно, так як труби я ховав в червоні ізоляційні чехли)
stryzhko написав:А що, квартира без розводки опалення буде? У нас в Полтаві всі що йдуть з ЦО, то вже з радіаторами за рахунок забудовника
Це, як який забудовник В мене в Авалоні тільки забудовник поцепив котел, завів трубу з холодною водою, завів кабель до щитка в квартирі і одну резетку/лампочку поцепив, ну і ще стяжку тільки в кімнаті зробив - все І в Ріелі теж так само, просто без котла і стяжки!
Долярчик написав:Ну, якщо розглядати у двох варіантах, то: 1) (писимістичний) - у зв'язку з затягнутою пандемією + 50-70Кгрн до моєї ціни, а після здачі + 80-100Кгрн. 2) (оптимістичний) - ваккцини є маса різної/до вибору-до кольору і пандемія відступає у небуття... - то + 80-100Кгрн до моєї ціни, а після здачі + 150-200Кгрн.
Це +/- при сьогоднішньому курсі доляра! Або, переведіть мої цифри у відсоткове значення
10% це зараз стеля по депо в грн. З 450000 буде 45000. За три роки 135000. Це ближче до Ваших оптимістичних оцінок ніж песимістичних.
Яких в задницю три роки! 1,5 роки до здачі!!! Нє, ну я розумію що то Ріел і цілком нормально сприйму затягненя будівництва на 3 місяці, навіть, на 6 міс. теж дуже сумувати не буду, бо "знав, на що йшов!"(до якого забудовника) А там, або продаю, або за 3-4міс. вдарю ремонт/меблі/техніку і вел кам орендарі у мій смарт!
Долярчик написав:Яких в задницю три роки! 1,5 роки до здачі!!!
Ну нехай 2. Але песимістичний варіант розглянув би 3.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.