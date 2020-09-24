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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 611612613614
Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 19:07

  Долярчик написав:
  stryzhko написав:Є сенс тільки, якщо підключити тариф на електроопалення й двотарифний лічильник

Я в Авалоні від забудовника двох-зоним лічильником не можу скористатись, так як ще "не розпустили світло поквартирно" і сплачуємо по 1,68! Бо якась довготривала б'юрократична процедура має тривати ~ 3 роки!

п. с.
Я просто подумав, що дуже просто поцепити ел.радіатор на стіну і все(а орендарі нехай собі дивляться, чи економити, чи ні), ніж розводити труби/зайві витрати/купа роботи...

То як, погана ідея?

тебе та інших забудовник нажухав, тобто не виконав ТУ на підклюяення, напр. не поставив трансформаторну підстанцію
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 19:27

Ще сюди це перекину...

  Vlad442 написав:
  Долярчик написав:Справа, майже, готовий - але його мають здати через пів року

Тогда глупо было покупать квартиру на котловане по цене почти готового.

Поясню ще раз, чому зробив такий вибір:
1. Був лише 1 НЕЛІКВІД на останньому поверсі, ще й у внутрішньому куті будинку і ще на 7% дорожчий за той, який я взяв на котловані, але там - я МАВ ВИБІР! - решта всі пропозиції були значно дорожчі і тільки 2 останні поверхи!
2. Припустимо я взяв - а це мені треба було зазичитись ще більше у родичів, так як, навіть, на ту нижчу ціну "котлована" я все одно зазичав, бо депо закінчується через місяць(тоді родичам і віддам)
Так от, припустимо що я взяв той неліквід на останні кошти!
- нехай, трохи із затримкою, його літом здають - ЩО ДАЛІ?
а) - продавати неліквід?-так там і ціни на той період можуть ще не вирости дуже і це НЕЛІКВІД, який по нормальній ціні не продаси!
б) - тримати тупо закриту і платити за вивіз сміття/ліфт/котельню на даху і іншу куйню? (так, як коштів не буде на ремонт)

п. с. з
Так, звісно - як грошей достатньо - то і варіантів купа!
- а от що робити, коли грошей обмаль/впритик?!
Тож, я думаю, що зробив правильний вибір! 8)

А що, коли пандемія за вікном і лоХдауНи можуть вводити раз за разом - ви мені пропонуєте сидіти без подушки безпеки з голою дупою???!
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 19:51

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Долярчик написав:І в Ріелі теж так само, просто без котла і стяжки!

Все ж таки вартість встановлення того одного радіатора і 15м труби не така й висока в квартирі без ремонту й термін експлуатації значно більший й безпечність краща за електроконвектор, а от у разі здорожчання електроенергії, що точно відбудеться, прокладати труби у квартирі, навіть з ремонтом під здачу, буде значно дорожче. Краще мати 2 диверсифікованих джерела тепла й обирати кращий, залежно від цінової кон'юктури та й ліквідність для продажу теж буде вищою, якщо діти не захочуть жити в країні, яку будує їм батько.)) Але вибір лише за Вами, тому думайТЕ))
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 20:08

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Долярчик написав:І в Ріелі теж так само, просто без котла і стяжки!

не з тими зв’язались...Ріел - це тавро неякісної забудови
нормальні забудовани італійські/німецькі котли ставлять з радіаторами...
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  jump написав:
  Долярчик написав:І в Ріелі теж так само, просто без котла і стяжки!

не з тими зв’язались...Ріел - це тавро неякісної забудови
нормальні забудовани італійські/німецькі котли ставлять з радіаторами...

Тато сестрі хату в Ренуарі купив, котел потік на другій рік, хоча згрубша нарікань на якість немає, але там не говномоноліт, а классика цегляні стіни і перекритя з плит.
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