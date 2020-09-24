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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 26 гру, 2020 14:48
Квесторе_поверніться написав: Долярчик написав:
Для тих, хто вміє працювати і руками, і головою
Потрібно заробляти на обслуговування не однієї квартири а двох...і на сімю.
Так ото-то!
Взяв би я того дорожчого, НЕЛІКВІДНОГО смарта у першій черзі, то би вже влітку мусів би працювати ще й на його обслуговування!
А так - мій смарт - 1,5р. не буде "висмоктувати" з мене кошти,а там - ще й перетворииься на додатковий заробіток/кеш-флоу!
ДумайТЕ!ДійТЕ! БагатійТЕ!
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Додано: Суб 26 гру, 2020 16:53
Долярчик написав: Квесторе_поверніться написав: Долярчик написав:
Для тих, хто вміє працювати і руками, і головою
Потрібно заробляти на обслуговування не однієї квартири а двох...і на сімю.
Так ото-то!
Взяв би я того дорожчого, НЕЛІКВІДНОГО смарта у першій черзі, то би вже влітку мусів би працювати ще й на його обслуговування!
А так - мій смарт - 1,5р. не буде "висмоктувати" з мене кошти,а там - ще й перетворииься на додатковий заробіток/кеш-флоу!
літом міг би:
- перепродати
- маючи документи взяти кредит під 9% в Укргазі на ремонт, опорядкувати смарт і здавати або до літа назбирати необхідну суму на ремонт.
А так заморозив бабло на 3+ роки
https://fi202x.blogspot.com/
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