flyman написав:
- перепродати
Перепродати НЕЛІКВІД?
Не сміши мої тапочки!
Максимум би продав, за те що і взяв!(там конкуренція буде ого-го з ліквідного перекупами, а я тут такий на НЕЛІКВІДІ вискакую і роблю всіх разом?(чи раком)
flyman написав:
- маючи документи взяти кредит під 9% в Укргазі на ремонт, опорядкувати смарт і здавати або до літа назбирати необхідну суму на ремонт
Не сміши мої тапочки!
Ти при своєму розумі?
Кредит скільки часу потім відбивати? - 1,5-2р?
А ГОЛОВНЕ - лишатися БЕЗ подушки безпеки/з голою дупою, ще й банку винним бути?
Нєєєєєє, такий хардкор - може собі дозволити хіба якийсь холостяк, чи розведений підвалолюб!
А Долярчик, в якого є сім'я(жінка-красуня і двоє здорових дітей) - так ризикувати НЕ БУДЕ!!!
Тому, що думає головою!!!