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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 26 гру, 2020 14:48
Квесторе_поверніться написав: Долярчик написав:
Для тих, хто вміє працювати і руками, і головою
Потрібно заробляти на обслуговування не однієї квартири а двох...і на сімю.
Так ото-то!
Взяв би я того дорожчого, НЕЛІКВІДНОГО смарта у першій черзі, то би вже влітку мусів би працювати ще й на його обслуговування!
А так - мій смарт - 1,5р. не буде "висмоктувати" з мене кошти,а там - ще й перетворииься на додатковий заробіток/кеш-флоу!
ДумайТЕ!ДійТЕ! БагатійТЕ!
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Додано: Суб 26 гру, 2020 16:53
Долярчик написав: Квесторе_поверніться написав: Долярчик написав:
Для тих, хто вміє працювати і руками, і головою
Потрібно заробляти на обслуговування не однієї квартири а двох...і на сімю.
Так ото-то!
Взяв би я того дорожчого, НЕЛІКВІДНОГО смарта у першій черзі, то би вже влітку мусів би працювати ще й на його обслуговування!
А так - мій смарт - 1,5р. не буде "висмоктувати" з мене кошти,а там - ще й перетворииься на додатковий заробіток/кеш-флоу!
літом міг би:
- перепродати
- маючи документи взяти кредит під 9% в Укргазі на ремонт, опорядкувати смарт і здавати або до літа назбирати необхідну суму на ремонт.
А так заморозив бабло на 3+ роки
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Додано: Суб 26 гру, 2020 19:11
flyman написав:
- перепродати
Перепродати НЕЛІКВІД?
Не сміши мої тапочки!
Максимум би продав, за те що і взяв!(там конкуренція буде ого-го з ліквідного перекупами, а я тут такий на НЕЛІКВІДІ вискакую і роблю всіх разом?(чи раком)
flyman написав:
- маючи документи взяти кредит під 9% в Укргазі на ремонт, опорядкувати смарт і здавати або до літа назбирати необхідну суму на ремонт
Не сміши мої тапочки!
Ти при своєму розумі?
Кредит скільки часу потім відбивати? - 1,5-2р?
А ГОЛОВНЕ - лишатися БЕЗ подушки безпеки/з голою дупою, ще й банку винним бути?
Нєєєєєє, такий хардкор - може собі дозволити хіба якийсь холостяк, чи розведений підвалолюб!
А Долярчик, в якого є сім'я(жінка-красуня і двоє здорових дітей) - так ризикувати НЕ БУДЕ!!!
Тому, що думає головою!!!
ДумайТЕ!ДійТЕ! БагатійТЕ!
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Додано: Суб 26 гру, 2020 20:41
Долярчик написав: flyman написав:
- перепродати
Перепродати НЕЛІКВІД?
Не сміши мої тапочки!
Максимум би продав, за те що і взяв!(там конкуренція буде ого-го з ліквідного перекупами, а я тут такий на НЕЛІКВІДІ вискакую і роблю всіх разом?(чи раком)
flyman написав:
- маючи документи взяти кредит під 9% в Укргазі на ремонт, опорядкувати смарт і здавати або до літа назбирати необхідну суму на ремонт
Не сміши мої тапочки!
Ти при своєму розумі?
Кредит скільки часу потім відбивати? - 1,5-2р?
А ГОЛОВНЕ - лишатися БЕЗ подушки безпеки/з голою дупою, ще й банку винним бути?
Нєєєєєє, такий хардкор - може собі дозволити хіба якийсь холостяк, чи розведений підвалолюб!
А Долярчик, в якого є сім'я(жінка-красуня і двоє здорових дітей) - так ризикувати НЕ БУДЕ!!!
Тому, що думає головою!!!
заморозити гроші в новобудові на 3 роки, потім ще робити ремонт замість того щоб отримувати кешфлоу вже, дуже вдале рішення длі порядного сім"янина.
https://fi202x.blogspot.com/
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flyman
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