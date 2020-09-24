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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 612613614615
Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 14:48

Все потрібно робити з розумом! ©

  Квесторе_поверніться написав:
  Долярчик написав:Для тих, хто вміє працювати і руками, і головою

Потрібно заробляти на обслуговування не однієї квартири а двох...і на сімю.

Так ото-то!
Взяв би я того дорожчого, НЕЛІКВІДНОГО смарта у першій черзі, то би вже влітку мусів би працювати ще й на його обслуговування!
А так - мій смарт - 1,5р. не буде "висмоктувати" з мене кошти,а там - ще й перетворииься на додатковий заробіток/кеш-флоу! 8)
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 16:53

  Долярчик написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Долярчик написав:Для тих, хто вміє працювати і руками, і головою

Потрібно заробляти на обслуговування не однієї квартири а двох...і на сімю.

Так ото-то!
Взяв би я того дорожчого, НЕЛІКВІДНОГО смарта у першій черзі, то би вже влітку мусів би працювати ще й на його обслуговування!
А так - мій смарт - 1,5р. не буде "висмоктувати" з мене кошти,а там - ще й перетворииься на додатковий заробіток/кеш-флоу! 8)

літом міг би:
- перепродати
- маючи документи взяти кредит під 9% в Укргазі на ремонт, опорядкувати смарт і здавати або до літа назбирати необхідну суму на ремонт.

А так заморозив бабло на 3+ роки
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flyman
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Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 19:11

Все потрібно робити з розумом! ©

  flyman написав:- перепродати

Перепродати НЕЛІКВІД?
Не сміши мої тапочки!
Максимум би продав, за те що і взяв!(там конкуренція буде ого-го з ліквідного перекупами, а я тут такий на НЕЛІКВІДІ вискакую і роблю всіх разом?(чи раком) :)
  flyman написав:- маючи документи взяти кредит під 9% в Укргазі на ремонт, опорядкувати смарт і здавати або до літа назбирати необхідну суму на ремонт

Не сміши мої тапочки!
Ти при своєму розумі?
Кредит скільки часу потім відбивати? - 1,5-2р?
А ГОЛОВНЕ - лишатися БЕЗ подушки безпеки/з голою дупою, ще й банку винним бути?
Нєєєєєє, такий хардкор - може собі дозволити хіба якийсь холостяк, чи розведений підвалолюб! :)
А Долярчик, в якого є сім'я(жінка-красуня і двоє здорових дітей) - так ризикувати НЕ БУДЕ!!!
Тому, що думає головою!!!
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 20:41

  Долярчик написав:
  flyman написав:- перепродати

Перепродати НЕЛІКВІД?
Не сміши мої тапочки!
Максимум би продав, за те що і взяв!(там конкуренція буде ого-го з ліквідного перекупами, а я тут такий на НЕЛІКВІДІ вискакую і роблю всіх разом?(чи раком) :)
  flyman написав:- маючи документи взяти кредит під 9% в Укргазі на ремонт, опорядкувати смарт і здавати або до літа назбирати необхідну суму на ремонт

Не сміши мої тапочки!
Ти при своєму розумі?
Кредит скільки часу потім відбивати? - 1,5-2р?
А ГОЛОВНЕ - лишатися БЕЗ подушки безпеки/з голою дупою, ще й банку винним бути?
Нєєєєєє, такий хардкор - може собі дозволити хіба якийсь холостяк, чи розведений підвалолюб! :)
А Долярчик, в якого є сім'я(жінка-красуня і двоє здорових дітей) - так ризикувати НЕ БУДЕ!!!
Тому, що думає головою!!!

заморозити гроші в новобудові на 3 роки, потім ще робити ремонт замість того щоб отримувати кешфлоу вже, дуже вдале рішення длі порядного сім"янина.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 12:06

Тому, що спочатку ДУМАЮ, а тоді вже ДІЮ і БАГАТІЮ!)))

  flyman написав:заморозити гроші в новобудові на 3 роки, потім

Через 1,5-2р ми порахуємо, чи було вигідно тримати на депо 450Кгрн у трьох банках, чи влізти в бетон, як зробив я?!
  flyman написав:щоб отримувати кешфлоу вже

Що ти мелиш!
Отримувати кеш-флоу, щоб 1,5-2р заносити все в банк, щоб покрити тіло і %, взяте на ремонт? - а тим часом сидіти без подушки безпеки/з голою дупою?
Серйозно?
І на виході, через 1,5-2р,коли б за ремонт погасив би банку, що я б отртмав - НЕЛІКВІДНОГО смарта?
Серйозно?
Вартувало такі робити ризики/жертви банку, щоб отримати на виході НЕЛІКВІД?

Так що я краще ризикну з котлованом, але буду мати/і маю такі переваги:
1. Маю подушку безпеки/прикритий зад!(а коли є сім'я - це дуже важливо! )
2. Не будуду перейматись влітку, що треба брати кредит на ремонт і потім, тягнути той тягар 1,5-2р. без прикритого заду!(а ще не відомо, які сюрпризи пандемія зробить? )
3. На виході - отримаю ЛІКВІДНИЙ смарт, на який вже на той час, буду мати СВОЇ кошти на ремонт!
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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