Додано: Нед 27 гру, 2020 12:06

flyman написав: заморозити гроші в новобудові на 3 роки, потім заморозити гроші в новобудові на 3 роки, потім

flyman написав: щоб отримувати кешфлоу вже щоб отримувати кешфлоу вже

Через 1,5-2р ми порахуємо, чи було вигідно тримати на депо 450Кгрн у трьох банках, чи влізти в бетон, як зробив я?!Що ти мелиш!Отримувати кеш-флоу, щоб 1,5-2р заносити все в банк, щоб покрити тіло і %, взяте на ремонт? - а тим часом сидіти без подушки безпеки/з голою дупою?Серйозно?І на виході, через 1,5-2р,коли б за ремонт погасив би банку, що я б отртмав - НЕЛІКВІДНОГО смарта?Серйозно?Вартувало такі робити ризики/жертви банку, щоб отримати на виході НЕЛІКВІД?Так що я краще ризикну з котлованом, але буду мати/і маю такі переваги:1. Маю подушку безпеки/прикритий зад!(а коли є сім'я - це дуже важливо! )2. Не будуду перейматись влітку, що треба брати кредит на ремонт і потім, тягнути той тягар 1,5-2р. без прикритого заду!(а ще не відомо, які сюрпризи пандемія зробить? )3. На виході - отримаю ЛІКВІДНИЙ смарт, на який вже на той час, буду мати СВОЇ кошти на ремонт!