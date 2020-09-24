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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 26 гру, 2020 14:48
Квесторе_поверніться написав: Долярчик написав:
Для тих, хто вміє працювати і руками, і головою
Потрібно заробляти на обслуговування не однієї квартири а двох...і на сімю.
Так ото-то!
Взяв би я того дорожчого, НЕЛІКВІДНОГО смарта у першій черзі, то би вже влітку мусів би працювати ще й на його обслуговування!
А так - мій смарт - 1,5р. не буде "висмоктувати" з мене кошти,а там - ще й перетворииься на додатковий заробіток/кеш-флоу!
ДумайТЕ!ДійТЕ! БагатійТЕ!
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Додано: Суб 26 гру, 2020 16:53
Долярчик написав: Квесторе_поверніться написав: Долярчик написав:
Для тих, хто вміє працювати і руками, і головою
Потрібно заробляти на обслуговування не однієї квартири а двох...і на сімю.
Так ото-то!
Взяв би я того дорожчого, НЕЛІКВІДНОГО смарта у першій черзі, то би вже влітку мусів би працювати ще й на його обслуговування!
А так - мій смарт - 1,5р. не буде "висмоктувати" з мене кошти,а там - ще й перетворииься на додатковий заробіток/кеш-флоу!
літом міг би:
- перепродати
- маючи документи взяти кредит під 9% в Укргазі на ремонт, опорядкувати смарт і здавати або до літа назбирати необхідну суму на ремонт.
А так заморозив бабло на 3+ роки
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Додано: Суб 26 гру, 2020 19:11
flyman написав:
- перепродати
Перепродати НЕЛІКВІД?
Не сміши мої тапочки!
Максимум би продав, за те що і взяв!(там конкуренція буде ого-го з ліквідного перекупами, а я тут такий на НЕЛІКВІДІ вискакую і роблю всіх разом?(чи раком)
flyman написав:
- маючи документи взяти кредит під 9% в Укргазі на ремонт, опорядкувати смарт і здавати або до літа назбирати необхідну суму на ремонт
Не сміши мої тапочки!
Ти при своєму розумі?
Кредит скільки часу потім відбивати? - 1,5-2р?
А ГОЛОВНЕ - лишатися БЕЗ подушки безпеки/з голою дупою, ще й банку винним бути?
Нєєєєєє, такий хардкор - може собі дозволити хіба якийсь холостяк, чи розведений підвалолюб!
А Долярчик, в якого є сім'я(жінка-красуня і двоє здорових дітей) - так ризикувати НЕ БУДЕ!!!
Тому, що думає головою!!!
ДумайТЕ!ДійТЕ! БагатійТЕ!
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Додано: Суб 26 гру, 2020 20:41
Долярчик написав: flyman написав:
- перепродати
Перепродати НЕЛІКВІД?
Не сміши мої тапочки!
Максимум би продав, за те що і взяв!(там конкуренція буде ого-го з ліквідного перекупами, а я тут такий на НЕЛІКВІДІ вискакую і роблю всіх разом?(чи раком)
flyman написав:
- маючи документи взяти кредит під 9% в Укргазі на ремонт, опорядкувати смарт і здавати або до літа назбирати необхідну суму на ремонт
Не сміши мої тапочки!
Ти при своєму розумі?
Кредит скільки часу потім відбивати? - 1,5-2р?
А ГОЛОВНЕ - лишатися БЕЗ подушки безпеки/з голою дупою, ще й банку винним бути?
Нєєєєєє, такий хардкор - може собі дозволити хіба якийсь холостяк, чи розведений підвалолюб!
А Долярчик, в якого є сім'я(жінка-красуня і двоє здорових дітей) - так ризикувати НЕ БУДЕ!!!
Тому, що думає головою!!!
заморозити гроші в новобудові на 3 роки, потім ще робити ремонт замість того щоб отримувати кешфлоу вже, дуже вдале рішення длі порядного сім"янина.
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Додано: Нед 27 гру, 2020 12:06
flyman написав:
заморозити гроші в новобудові на 3 роки, потім
Через 1,5-2р ми порахуємо, чи було вигідно тримати на депо 450Кгрн у трьох банках, чи влізти в бетон, як зробив я?!
flyman написав:
щоб отримувати кешфлоу вже
Що ти мелиш!
Отримувати кеш-флоу, щоб 1,5-2р заносити все в банк, щоб покрити тіло і %, взяте на ремонт? - а тим часом сидіти без подушки безпеки/з голою дупою?
Серйозно?
І на виході, через 1,5-2р,коли б за ремонт погасив би банку, що я б отртмав - НЕЛІКВІДНОГО смарта?
Серйозно?
Вартувало такі робити ризики/жертви банку, щоб отримати на виході НЕЛІКВІД?
Так що я краще ризикну з котлованом, але буду мати/і маю такі переваги:
1. Маю подушку безпеки/прикритий зад!(а коли є сім'я - це дуже важливо! )
2. Не будуду перейматись влітку, що треба брати кредит на ремонт і потім, тягнути той тягар 1,5-2р. без прикритого заду!(а ще не відомо, які сюрпризи пандемія зробить? )
3. На виході - отримаю ЛІКВІДНИЙ смарт, на який вже на той час, буду мати СВОЇ кошти на ремонт!
ДумайТЕ!ДійТЕ! БагатійТЕ!
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Додано: Нед 27 гру, 2020 13:16
Долярчик написав: flyman написав:
заморозити гроші в новобудові на 3 роки, потім
Через 1,5-2р ми порахуємо, чи було вигідно тримати на депо 450Кгрн у трьох банках, чи влізти в бетон, як зробив я?!
Що ти мелиш!
flyman написав:
щоб отримувати кешфлоу вже
Отримувати кеш-флоу, щоб 1,5-2р заносити все в банк, щоб покрити тіло і %, взяте на ремонт? - а тим часом сидіти без подушки безпеки/з голою дупою?
Серйозно?
І на виході, через 1,5-2р,коли б за ремонт погасив би банку, що я б отртмав - НЕЛІКВІДНОГО смарта?
Серйозно?
Вартувало такі робити ризики/жертви банку, щоб отримати на виході НЕЛІКВІД?
Так що я краще ризикну з котлованом, але буду мати/і маю такі переваги:
1. Маю подушку безпеки/прикритий зад!(а коли є сім'я - це дуже важливо! )
2. Не будуду перейматись влітку, що треба брати кредит на ремонт і потім, тягнути той тягар 1,5-2р. без прикритого заду!(а ще не відомо, які сюрпризи пандемія зробить? )
3. На виході - отримаю ЛІКВІДНИЙ смарт, на який вже на той час, буду мати СВОЇ кошти на ремонт!
малограмотне, тобі розказують в чому ти помиляєшся, а воно "Що ти мелиш!
"
не вмієщ рахувати?
Три роки простою, це приблизно 30% недоотриманого кешфло від початкової інвестиції,
Вкинув все в будову на піку цін, а далі сидітимеш з неприкритим задом під час кризи.
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Додано: Нед 27 гру, 2020 13:51
flyman написав:
Три роки простою, це приблизно 30% недоотриманого кешфло від початкової інвестиції,
Вкинув все в будову на піку цін, а далі сидітимеш з неприкритим задом під час кризи.
Ви дуже песимістично дивитесь на інвестицію Долярека.
Куплена квартира має дорожчати з часом наближення здачі будинку в експлуатацію.
Але наскільки вона подорожчає і за скільки її реально вдасться продати питання відкрите.
Тисяч 100 грн Долярек має в загашнику, так собі міркую, а там ще наколядує.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: Нед 27 гру, 2020 13:56
Квесторе_поверніться написав: flyman написав:
Три роки простою, це приблизно 30% недоотриманого кешфло від початкової інвестиції,
Вкинув все в будову на піку цін, а далі сидітимеш з неприкритим задом під час кризи.
Ви дуже песимістично дивитесь на інвестицію Долярека.
Куплена квартира має дорожчати з часом наближення здачі будинку в експлуатацію.
Але наскільки вона подорожчає і за скільки її реально вдасться продати питання відкрите.
Тисяч 100 грн Долярек має в загашнику, так собі міркую, а там ще наколядує.
дивись, зараз криза, і заливають її баблом з що ФРС, що ЄЦБ, що НБУ,
рано чи пізно це закінчиться (рік, може два чи три),
Долярчик на час кризи сидить з голим задом (без готівки цей період),
будь-який чорний лебідь вибиває його фінанси на рівень плінтуса,
наступний пік цін нерухомості буде років через 10, дотягне?
Якби в нього було 1/3 нерухомість, 1/3 долар США иа євро, решта гривня, крипта та інші висоризикові активи то зауважень не було би.
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