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Долярчик написав:Для тих, хто вміє працювати і руками, і головою
Потрібно заробляти на обслуговування не однієї квартири а двох...і на сімю.
Так ото-то! Взяв би я того дорожчого, НЕЛІКВІДНОГО смарта у першій черзі, то би вже влітку мусів би працювати ще й на його обслуговування! А так - мій смарт - 1,5р. не буде "висмоктувати" з мене кошти,а там - ще й перетворииься на додатковий заробіток/кеш-флоу!
Долярчик написав:Для тих, хто вміє працювати і руками, і головою
Потрібно заробляти на обслуговування не однієї квартири а двох...і на сімю.
Так ото-то! Взяв би я того дорожчого, НЕЛІКВІДНОГО смарта у першій черзі, то би вже влітку мусів би працювати ще й на його обслуговування! А так - мій смарт - 1,5р. не буде "висмоктувати" з мене кошти,а там - ще й перетворииься на додатковий заробіток/кеш-флоу!
літом міг би: - перепродати - маючи документи взяти кредит під 9% в Укргазі на ремонт, опорядкувати смарт і здавати або до літа назбирати необхідну суму на ремонт.
Перепродати НЕЛІКВІД? Не сміши мої тапочки! Максимум би продав, за те що і взяв!(там конкуренція буде ого-го з ліквідного перекупами, а я тут такий на НЕЛІКВІДІ вискакую і роблю всіх разом?(чи раком)
flyman написав:- маючи документи взяти кредит під 9% в Укргазі на ремонт, опорядкувати смарт і здавати або до літа назбирати необхідну суму на ремонт
Не сміши мої тапочки! Ти при своєму розумі? Кредит скільки часу потім відбивати? - 1,5-2р? А ГОЛОВНЕ - лишатися БЕЗ подушки безпеки/з голою дупою, ще й банку винним бути? Нєєєєєє, такий хардкор - може собі дозволити хіба якийсь холостяк, чи розведений підвалолюб! А Долярчик, в якого є сім'я(жінка-красуня і двоє здорових дітей) - так ризикувати НЕ БУДЕ!!! Тому, що думає головою!!!
Перепродати НЕЛІКВІД? Не сміши мої тапочки! Максимум би продав, за те що і взяв!(там конкуренція буде ого-го з ліквідного перекупами, а я тут такий на НЕЛІКВІДІ вискакую і роблю всіх разом?(чи раком)
flyman написав:- маючи документи взяти кредит під 9% в Укргазі на ремонт, опорядкувати смарт і здавати або до літа назбирати необхідну суму на ремонт
Не сміши мої тапочки! Ти при своєму розумі? Кредит скільки часу потім відбивати? - 1,5-2р? А ГОЛОВНЕ - лишатися БЕЗ подушки безпеки/з голою дупою, ще й банку винним бути? Нєєєєєє, такий хардкор - може собі дозволити хіба якийсь холостяк, чи розведений підвалолюб! А Долярчик, в якого є сім'я(жінка-красуня і двоє здорових дітей) - так ризикувати НЕ БУДЕ!!! Тому, що думає головою!!!
заморозити гроші в новобудові на 3 роки, потім ще робити ремонт замість того щоб отримувати кешфлоу вже, дуже вдале рішення длі порядного сім"янина.
flyman написав:заморозити гроші в новобудові на 3 роки, потім
Через 1,5-2р ми порахуємо, чи було вигідно тримати на депо 450Кгрн у трьох банках, чи влізти в бетон, як зробив я?!
flyman написав:щоб отримувати кешфлоу вже
Що ти мелиш! Отримувати кеш-флоу, щоб 1,5-2р заносити все в банк, щоб покрити тіло і %, взяте на ремонт? - а тим часом сидіти без подушки безпеки/з голою дупою? Серйозно? І на виході, через 1,5-2р,коли б за ремонт погасив би банку, що я б отртмав - НЕЛІКВІДНОГО смарта? Серйозно? Вартувало такі робити ризики/жертви банку, щоб отримати на виході НЕЛІКВІД?
Так що я краще ризикну з котлованом, але буду мати/і маю такі переваги: 1. Маю подушку безпеки/прикритий зад!(а коли є сім'я - це дуже важливо! ) 2. Не будуду перейматись влітку, що треба брати кредит на ремонт і потім, тягнути той тягар 1,5-2р. без прикритого заду!(а ще не відомо, які сюрпризи пандемія зробить? ) 3. На виході - отримаю ЛІКВІДНИЙ смарт, на який вже на той час, буду мати СВОЇ кошти на ремонт!
flyman написав:заморозити гроші в новобудові на 3 роки, потім
Через 1,5-2р ми порахуємо, чи було вигідно тримати на депо 450Кгрн у трьох банках, чи влізти в бетон, як зробив я?!
flyman написав:щоб отримувати кешфлоу вже
Що ти мелиш! Отримувати кеш-флоу, щоб 1,5-2р заносити все в банк, щоб покрити тіло і %, взяте на ремонт? - а тим часом сидіти без подушки безпеки/з голою дупою? Серйозно? І на виході, через 1,5-2р,коли б за ремонт погасив би банку, що я б отртмав - НЕЛІКВІДНОГО смарта? Серйозно? Вартувало такі робити ризики/жертви банку, щоб отримати на виході НЕЛІКВІД?
Так що я краще ризикну з котлованом, але буду мати/і маю такі переваги: 1. Маю подушку безпеки/прикритий зад!(а коли є сім'я - це дуже важливо! ) 2. Не будуду перейматись влітку, що треба брати кредит на ремонт і потім, тягнути той тягар 1,5-2р. без прикритого заду!(а ще не відомо, які сюрпризи пандемія зробить? ) 3. На виході - отримаю ЛІКВІДНИЙ смарт, на який вже на той час, буду мати СВОЇ кошти на ремонт!
малограмотне, тобі розказують в чому ти помиляєшся, а воно "Що ти мелиш! " не вмієщ рахувати? Три роки простою, це приблизно 30% недоотриманого кешфло від початкової інвестиції, Вкинув все в будову на піку цін, а далі сидітимеш з неприкритим задом під час кризи.
flyman написав:Три роки простою, це приблизно 30% недоотриманого кешфло від початкової інвестиції, Вкинув все в будову на піку цін, а далі сидітимеш з неприкритим задом під час кризи.
Ви дуже песимістично дивитесь на інвестицію Долярека. Куплена квартира має дорожчати з часом наближення здачі будинку в експлуатацію. Але наскільки вона подорожчає і за скільки її реально вдасться продати питання відкрите. Тисяч 100 грн Долярек має в загашнику, так собі міркую, а там ще наколядує.
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flyman написав:Три роки простою, це приблизно 30% недоотриманого кешфло від початкової інвестиції, Вкинув все в будову на піку цін, а далі сидітимеш з неприкритим задом під час кризи.
Ви дуже песимістично дивитесь на інвестицію Долярека. Куплена квартира має дорожчати з часом наближення здачі будинку в експлуатацію. Але наскільки вона подорожчає і за скільки її реально вдасться продати питання відкрите. Тисяч 100 грн Долярек має в загашнику, так собі міркую, а там ще наколядує.
дивись, зараз криза, і заливають її баблом з що ФРС, що ЄЦБ, що НБУ, рано чи пізно це закінчиться (рік, може два чи три), Долярчик на час кризи сидить з голим задом (без готівки цей період), будь-який чорний лебідь вибиває його фінанси на рівень плінтуса, наступний пік цін нерухомості буде років через 10, дотягне?
Якби в нього було 1/3 нерухомість, 1/3 долар США иа євро, решта гривня, крипта та інші висоризикові активи то зауважень не було би.
flyman написав:Три роки простою, це приблизно 30% недоотриманого кешфло від початкової інвестиції, Вкинув все в будову на піку цін, а далі сидітимеш з неприкритим задом під час кризи.
Ви дуже песимістично дивитесь на інвестицію Долярека. Куплена квартира має дорожчати з часом наближення здачі будинку в експлуатацію. Але наскільки вона подорожчає і за скільки її реально вдасться продати питання відкрите. Тисяч 100 грн Долярек має в загашнику, так собі міркую, а там ще наколядує.
Никто щас не ждет. Умные сразу делают ремонт и сдают в аренду, либо сами заселяются.Ибо любой простой квартиры это немеряная потеря денег: Во первых комунальные платежи, отопление (не будите топить влажные стены трещать начнут). Просто покупать квартиру и собирать на ремонт 3-5 лет...дурость как по мне, цены щас не растут на нелвижимость, а потихоньку падают. Лучше накопить и на ремонт и квартиру дешевле купить к этому времени...ну или покупать когда отчетливый рост начнется!
Це не випадок Долярека. Долярек має можливість для маневра. Або перепродажа без ремонта. Або ремонт і здача в оренду. Або ремонт і перепродажа. Ось що буде найвигідніше Долярек і вибере. До 2 років і квартира в товарному вигляді...клопіт буде звичайно...але це життя.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.