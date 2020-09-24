Ну, пан Квесторе_поверніться трохи прояснив ситуацію для Флая, але ще і я додам:
1.(комент що-до уривку статейки) - так я тому/і в тому числі НЕ купив дорожчий НЕЛІКВІД із здачею влітку, щоб не тримати пусту/зачинену квартиру, так як на ремонт немає, а брати кредит в банку - то він всю вигоду нівелює!!! - і на виході - той же неліквід(для перепродажу) отримаю!
2. Флай, ти при своєму розумі - радити мені брати кредит на ремонт, що = залишатись з голим задом, віддаючи % і тіло кредиту щомісяця???
- ще хоч би ліквідна - ну то можна було ще так ризикнути.... - але, навіщо так ризикувати(підставляти свою сім'ю на харчування мівіною) за НЕЛІКВІД, який годі буде продати по нормальній ціні???!
Чогось, Флай, не взяв кредит, щоб зробити нормальний ремонт у цоколі і вже черпати з нього кеш-флоу???!
Чогось, Флай, не взяв кредит, щоб в найкоротший термін зробити ремонт на "новому" 15ти-метровому "піддаше" і здавати роботягам за ящик горіляки?
Коротше, Флай, занадто грубо тролиш!