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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 27 гру, 2020 15:28
Ну, пан Квесторе_поверніться трохи прояснив ситуацію для Флая, але ще і я додам:
1.(комент що-до уривку статейки) - так я тому/і в тому числі НЕ купив дорожчий НЕЛІКВІД із здачею влітку, щоб не тримати пусту/зачинену квартиру, так як на ремонт немає, а брати кредит в банку - то він всю вигоду нівелює!!! - і на виході - той же неліквід(для перепродажу) отримаю!
2. Флай, ти при своєму розумі - радити мені брати кредит на ремонт, що = залишатись з голим задом, віддаючи % і тіло кредиту щомісяця???
- ще хоч би ліквідна - ну то можна було ще так ризикнути.... - але, навіщо так ризикувати(підставляти свою сім'ю на харчування мівіною) за НЕЛІКВІД, який годі буде продати по нормальній ціні???!
Чогось, Флай, не взяв кредит, щоб зробити нормальний ремонт у цоколі і вже черпати з нього кеш-флоу???!
Чогось, Флай, не взяв кредит, щоб в найкоротший термін зробити ремонт на "новому" 15ти-метровому "піддаше" і здавати роботягам за ящик горіляки?
Коротше, Флай, занадто грубо тролиш!
ДумайТЕ!ДійТЕ! БагатійТЕ!
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Долярчик
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Додано: Нед 27 гру, 2020 15:58
Квесторе_поверніться написав:
Це не випадок Долярека.
Долярек має можливість для маневра.
Або перепродажа без ремонта.
Або ремонт і здача в оренду.
Або ремонт і перепродажа.
Ось що буде найвигідніше Долярек і вибере.
До 2 років і квартира в товарному вигляді...клопіт буде звичайно...але це життя.
так, маневр із втратами, так як зараз вже бачу випадки переуступки перед здачею дешевше, чим на сусідньому котловані від того ж забудовника.
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flyman
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2
Додано: Нед 27 гру, 2020 16:08
Долярчик написав:
Ну, пан Квесторе_поверніться трохи прояснив ситуацію для Флая, але ще і я додам:
1.(комент що-до уривку статейки) - так я тому/і в тому числі НЕ купив дорожчий НЕЛІКВІД із здачею влітку, щоб не тримати пусту/зачинену квартиру, так як на ремонт немає, а брати кредит в банку - то він всю вигоду нівелює!!! - і на виході - той же неліквід(для перепродажу) отримаю!
2. Флай, ти при своєму розумі - радити мені брати кредит на ремонт, що = залишатись з голим задом, віддаючи % і тіло кредиту щомісяця???
- ще хоч би ліквідна - ну то можна було ще так ризикнути.... - але, навіщо так ризикувати(підставляти свою сім'ю на харчування мівіною) за НЕЛІКВІД, який годі буде продати по нормальній ціні???!
Чогось, Флай, не взяв кредит, щоб зробити нормальний ремонт у цоколі і вже черпати з нього кеш-флоу???!
Чогось, Флай, не взяв кредит, щоб в найкоротший термін зробити ремонт на "новому" 15ти-метровому "піддаше" і здавати роботягам за ящик горіляки?
Коротше, Флай, занадто грубо тролиш!
Питання в чому, чому не взяв кредит, чи чому не зробив ремонт за кредит, чи чому не зробив ремонт чи просто тобі тяжко зізнатися самому собі в недолугій інвестиції в не той час не в тій локації, бо тільки тому, що бракнуло грошей, а як зберегти та примножити в час кризи крім бетона ти не знаєш інших варіантів?
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Додано: Нед 27 гру, 2020 16:32
Яка стратегія збереження та примноження у шановного flyman ?
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V2
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Додано: Нед 27 гру, 2020 16:38
V2 написав:
Яка стратегія збереження та примноження у шановного flyman
?
Так він тому і запитує, що сам не знає, куди впихнути, крім бетона!
Тому він і вкладається, то в підвал ЗА МЕЖАМИ міста, то в "піддаше"/курник аж цілих 15м2 загальної площі!
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Долярчик
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Додано: Нед 27 гру, 2020 16:40
V2 написав:
Яка стратегія збереження та примноження у шановного flyman
?
диверсифікація
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Додано: Нед 27 гру, 2020 16:42
Така?
flyman написав:
1/3 нерухомість, 1/3 долар США иа євро, решта гривня, крипта та інші висоризикові активи .
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V2
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Додано: Нед 27 гру, 2020 17:00
V2 написав:
Така?
flyman написав:
1/3 нерухомість, 1/3 долар США иа євро, решта гривня, крипта та інші висоризикові активи .
один із можливих варіантів.
як на мене, більше 50% в нерухомості (і/або її деривативи) це перебор
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