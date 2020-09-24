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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 613614615616
Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 15:58

  Квесторе_поверніться написав:Це не випадок Долярека.
Долярек має можливість для маневра.
Або перепродажа без ремонта.
Або ремонт і здача в оренду.
Або ремонт і перепродажа.
Ось що буде найвигідніше Долярек і вибере.
До 2 років і квартира в товарному вигляді...клопіт буде звичайно...але це життя.

так, маневр із втратами, так як зараз вже бачу випадки переуступки перед здачею дешевше, чим на сусідньому котловані від того ж забудовника.
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 16:08

  Долярчик написав:Ну, пан Квесторе_поверніться трохи прояснив ситуацію для Флая, але ще і я додам:
1.(комент що-до уривку статейки) - так я тому/і в тому числі НЕ купив дорожчий НЕЛІКВІД із здачею влітку, щоб не тримати пусту/зачинену квартиру, так як на ремонт немає, а брати кредит в банку - то він всю вигоду нівелює!!! - і на виході - той же неліквід(для перепродажу) отримаю!
2. Флай, ти при своєму розумі - радити мені брати кредит на ремонт, що = залишатись з голим задом, віддаючи % і тіло кредиту щомісяця???
- ще хоч би ліквідна - ну то можна було ще так ризикнути.... - але, навіщо так ризикувати(підставляти свою сім'ю на харчування мівіною) за НЕЛІКВІД, який годі буде продати по нормальній ціні???!

Чогось, Флай, не взяв кредит, щоб зробити нормальний ремонт у цоколі і вже черпати з нього кеш-флоу???!
Чогось, Флай, не взяв кредит, щоб в найкоротший термін зробити ремонт на "новому" 15ти-метровому "піддаше" і здавати роботягам за ящик горіляки? :)

Коротше, Флай, занадто грубо тролиш! :D

Питання в чому, чому не взяв кредит, чи чому не зробив ремонт за кредит, чи чому не зробив ремонт чи просто тобі тяжко зізнатися самому собі в недолугій інвестиції в не той час не в тій локації, бо тільки тому, що бракнуло грошей, а як зберегти та примножити в час кризи крім бетона ти не знаєш інших варіантів?
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 16:32

Яка стратегія збереження та примноження у шановного flyman ?
V2
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 16:32

Просто, через 1,5-2р зробимо підрахуя і все стане зрозуміло!

  flyman написав:чому, чому

Ще раз:
- як обмаль коштів, то й обмаль варіантів!(а класних варіантів - ще менше)
- зберегти та примножити під час кризи, крім бетона(або купівлі валюти) - можливо варіантів і не знаю, а можливо і знаю, але тут точно ні я(ні інші) не напишуть! ;)

Тож розслабся і спостерігай(якщо сам цього не навчився), як інші ДУМАЮТЬ, ДІЮТЬ І БАГАТІЮТЬ! © :lol: :P :D
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 16:38

  V2 написав:Яка стратегія збереження та примноження у шановного flyman ?

Так він тому і запитує, що сам не знає, куди впихнути, крім бетона! :mrgreen:
Тому він і вкладається, то в підвал ЗА МЕЖАМИ міста, то в "піддаше"/курник аж цілих 15м2 загальної площі! :mrgreen:
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 16:40

  V2 написав:Яка стратегія збереження та примноження у шановного flyman ?

диверсифікація
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 16:42

Така?

  flyman написав: 1/3 нерухомість, 1/3 долар США иа євро, решта гривня, крипта та інші висоризикові активи .
V2
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 17:00

  V2 написав:Така?

  flyman написав: 1/3 нерухомість, 1/3 долар США иа євро, решта гривня, крипта та інші висоризикові активи .

один із можливих варіантів.
як на мене, більше 50% в нерухомості (і/або її деривативи) це перебор
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 09:25

  flyman написав:
  Квесторе_поверніться написав:Це не випадок Долярека.
Долярек має можливість для маневра.
Або перепродажа без ремонта.
Або ремонт і здача в оренду.
Або ремонт і перепродажа.
Ось що буде найвигідніше Долярек і вибере.
До 2 років і квартира в товарному вигляді...клопіт буде звичайно...але це життя.

так, маневр із втратами, так як зараз вже бачу випадки переуступки перед здачею дешевше, чим на сусідньому котловані від того ж забудовника.

Про якого забудовника і ЖК ти пишеш?
Пруфи є?
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 09:27

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Ну от, а ви кажете, що Левандівка - поганий район... :D
Зображення
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
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