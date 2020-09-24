В 2021 році українці платитимуть більше не тільки за газ як товар, але й за його постачання. Відповідні зміни в кінці року ухвалив тарифний регулятор.
Найнижчу ціну на січень встановили компанії "Газ АП", "Асканія Енерджі", "ВКВ Теплобуд" та ГК "Нафтогаз України". Газ у цих компаній коштуватиме від 7 до 7,22 грн за кубометр.
Найвищу ціну станом на 28 грудня запропонувала компанія "Львівенергозбут" – 10,8 грн. Це єдина компанія, чия пропозиція перевищила 10 гривень за кубометр.
Пропозиції більшості компаній перебувають в діапазоні 8,8-9,9 грн за кубометр.
Доставка від Львівгазу зросте з 1,18 до 2,14 грн з ПДВ за куб