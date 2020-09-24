RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 614615616617
Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 17:52

Ціни на газ для населення зростуть: скільки українці платитимуть у січні

В 2021 році українці платитимуть більше не тільки за газ як товар, але й за його постачання. Відповідні зміни в кінці року ухвалив тарифний регулятор.

Найнижчу ціну на січень встановили компанії "Газ АП", "Асканія Енерджі", "ВКВ Теплобуд" та ГК "Нафтогаз України". Газ у цих компаній коштуватиме від 7 до 7,22 грн за кубометр.



Найвищу ціну станом на 28 грудня запропонувала компанія "Львівенергозбут" – 10,8 грн. Це єдина компанія, чия пропозиція перевищила 10 гривень за кубометр.

Пропозиції більшості компаній перебувають в діапазоні 8,8-9,9 грн за кубометр.

Доставка від Львівгазу зросте з 1,18 до 2,14 грн з ПДВ за куб

https://www.epravda.com.ua/publications ... 28/669592/
jump
 
Повідомлень: 3477
З нами з: 18.08.09
Подякував: 89 раз.
Подякували: 769 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 614615616617
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: shapo і 1 гість
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 130, 131, 132
Anonymous » Вів 02 чер, 2009 09:24
1315 175227
Переглянути останнє повідомлення
Пон 28 гру, 2020 17:43
change_pm
Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість 1 ... 897, 898, 899
akurt » П'ят 06 кві, 2018 20:50
8982 1132724
Переглянути останнє повідомлення
Пон 28 гру, 2020 17:21
Мизантрóп
Нерухомість в контексті віддаленої роботи 1 ... 13, 14, 15
airmax78 » Чет 24 вер, 2020 08:00
149 8785
Переглянути останнє повідомлення
Пон 30 лис, 2020 16:40
Рыба-сом

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Идея Банк (18983)
28.12.2020 19:00
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.