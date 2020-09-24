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Квесторе_поверніться написав:Це не випадок Долярека. Долярек має можливість для маневра. Або перепродажа без ремонта. Або ремонт і здача в оренду. Або ремонт і перепродажа. Ось що буде найвигідніше Долярек і вибере. До 2 років і квартира в товарному вигляді...клопіт буде звичайно...але це життя.
так, маневр із втратами, так як зараз вже бачу випадки переуступки перед здачею дешевше, чим на сусідньому котловані від того ж забудовника.
Про якого забудовника і ЖК ти пишеш? Пруфи є?
ОЛХ і гугл є? Семицвіт, вже кілька разів згадували. По 950 в зданих секціях люди продавали, а на наступні секції ще не збудовані в забудовника 1050-1100