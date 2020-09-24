RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 614615616617
Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 17:52

Ціни на газ для населення зростуть: скільки українці платитимуть у січні

В 2021 році українці платитимуть більше не тільки за газ як товар, але й за його постачання. Відповідні зміни в кінці року ухвалив тарифний регулятор.

Найнижчу ціну на січень встановили компанії "Газ АП", "Асканія Енерджі", "ВКВ Теплобуд" та ГК "Нафтогаз України". Газ у цих компаній коштуватиме від 7 до 7,22 грн за кубометр.



Найвищу ціну станом на 28 грудня запропонувала компанія "Львівенергозбут" – 10,8 грн. Це єдина компанія, чия пропозиція перевищила 10 гривень за кубометр.

Пропозиції більшості компаній перебувають в діапазоні 8,8-9,9 грн за кубометр.

Доставка від Львівгазу зросте з 1,18 до 2,14 грн з ПДВ за куб

https://www.epravda.com.ua/publications ... 28/669592/
jump
 
Повідомлень: 3477
З нами з: 18.08.09
Подякував: 89 раз.
Подякували: 769 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 19:20

  Долярчик написав:
  flyman написав:
  Квесторе_поверніться написав:Це не випадок Долярека.
Долярек має можливість для маневра.
Або перепродажа без ремонта.
Або ремонт і здача в оренду.
Або ремонт і перепродажа.
Ось що буде найвигідніше Долярек і вибере.
До 2 років і квартира в товарному вигляді...клопіт буде звичайно...але це життя.

так, маневр із втратами, так як зараз вже бачу випадки переуступки перед здачею дешевше, чим на сусідньому котловані від того ж забудовника.

Про якого забудовника і ЖК ти пишеш?
Пруфи є?

ОЛХ і гугл є? :)
Семицвіт, вже кілька разів згадували. По 950 в зданих секціях люди продавали, а на наступні секції ще не збудовані в забудовника 1050-1100
dinozavrik
 
Повідомлень: 1287
З нами з: 24.11.13
Подякував: 295 раз.
Подякували: 329 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 19:41

  dinozavrik написав:
  Долярчик написав:
  flyman написав:так, маневр із втратами, так як зараз вже бачу випадки переуступки перед здачею дешевше, чим на сусідньому котловані від того ж забудовника.

Про якого забудовника і ЖК ти пишеш?
Пруфи є?

ОЛХ і гугл є? :)
Семицвіт, вже кілька разів згадували. По 950 в зданих секціях люди продавали, а на наступні секції ще не збудовані в забудовника 1050-1100

сьогодні зайшов на олх, то вже нема,
поцікавився за ціну в ВП, кажуть що вже від початкової +22% в грн. за 3 міс., ростем
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22842
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1193 раз.
Подякували: 1703 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 19:59

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  flyman написав:вже від початкової +22% в грн. за 3 міс., ростем

Що, ВЖЕ багатієм? :mrgreen:
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9346
З нами з: 19.10.15
Подякував: 561 раз.
Подякували: 617 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 614615616617
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: drevlyanin, flyman, vitaliy_berdinskikh, zРадио і 3 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 130, 131, 132
Anonymous » Вів 02 чер, 2009 09:24
1315 175269
Переглянути останнє повідомлення
Пон 28 гру, 2020 17:43
change_pm
Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість 1 ... 897, 898, 899
akurt » П'ят 06 кві, 2018 20:50
8982 1132811
Переглянути останнє повідомлення
Пон 28 гру, 2020 17:21
Мизантрóп
Нерухомість в контексті віддаленої роботи 1 ... 13, 14, 15
airmax78 » Чет 24 вер, 2020 08:00
149 8785
Переглянути останнє повідомлення
Пон 30 лис, 2020 16:40
Рыба-сом

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Идея Банк (18988)
28.12.2020 20:41
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.