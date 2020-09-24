Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 28 гру, 2020 17:52
Ціни на газ для населення зростуть: скільки українці платитимуть у січні
В 2021 році українці платитимуть більше не тільки за газ як товар, але й за його постачання. Відповідні зміни в кінці року ухвалив тарифний регулятор.
Найнижчу ціну на січень встановили компанії "Газ АП", "Асканія Енерджі", "ВКВ Теплобуд" та ГК "Нафтогаз України". Газ у цих компаній коштуватиме від 7 до 7,22 грн за кубометр.
Найвищу ціну станом на 28 грудня запропонувала компанія "Львівенергозбут" – 10,8 грн. Це єдина компанія, чия пропозиція перевищила 10 гривень за кубометр.
Пропозиції більшості компаній перебувають в діапазоні 8,8-9,9 грн за кубометр.
Доставка від Львівгазу зросте з 1,18 до 2,14 грн з ПДВ за куб
https://www.epravda.com.ua/publications ... 28/669592/
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Додано: Пон 28 гру, 2020 19:20
Долярчик написав: flyman написав: Квесторе_поверніться написав:
Це не випадок Долярека.
Долярек має можливість для маневра.
Або перепродажа без ремонта.
Або ремонт і здача в оренду.
Або ремонт і перепродажа.
Ось що буде найвигідніше Долярек і вибере.
До 2 років і квартира в товарному вигляді...клопіт буде звичайно...але це життя.
так, маневр із втратами, так як зараз вже бачу випадки переуступки перед здачею дешевше, чим на сусідньому котловані від того ж забудовника.
Про якого забудовника і ЖК ти пишеш?
Пруфи є?
ОЛХ і гугл є?
Семицвіт, вже кілька разів згадували. По 950 в зданих секціях люди продавали, а на наступні секції ще не збудовані в забудовника 1050-1100
dinozavrik
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Додано: Пон 28 гру, 2020 19:41
dinozavrik написав: Долярчик написав: flyman написав:
так, маневр із втратами, так як зараз вже бачу випадки переуступки перед здачею дешевше, чим на сусідньому котловані від того ж забудовника.
Про якого забудовника і ЖК ти пишеш?
Пруфи є?
ОЛХ і гугл є?
Семицвіт, вже кілька разів згадували. По 950 в зданих секціях люди продавали, а на наступні секції ще не збудовані в забудовника 1050-1100
сьогодні зайшов на олх, то вже нема,
поцікавився за ціну в ВП, кажуть що вже від початкової +22% в грн. за 3 міс., ростем
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Долярчик
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Додано: Пон 28 гру, 2020 20:57
Долярчик написав: flyman написав:
вже від початкової +22% в грн. за 3 міс., ростем
Що, ВЖЕ багатієм?
не вже, а ще...
про ріст деривативу я писав недавно, а тепер ще трішки... вже 4й поверх..
виходить +поверх дає деривативу наразі +5% від початкової ціни м2
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flyman
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Додано: Пон 28 гру, 2020 22:21
flyman написав: Долярчик написав: flyman написав:
вже від початкової +22% в грн. за 3 міс., ростем
Що, ВЖЕ багатієм?
не вже, а ще...
про ріст деривативу я писав недавно, а тепер ще трішки... вже 4й поверх..
виходить +поверх дає деривативу наразі +5% від початкової ціни м2
О, то головне, щоб побільше поверхів набудували!
ДумайТЕ! ДійТЕ! БагатійТЕ!
Долярчик
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