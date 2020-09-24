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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 614615616617
Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 17:52

Ціни на газ для населення зростуть: скільки українці платитимуть у січні

В 2021 році українці платитимуть більше не тільки за газ як товар, але й за його постачання. Відповідні зміни в кінці року ухвалив тарифний регулятор.

Найнижчу ціну на січень встановили компанії "Газ АП", "Асканія Енерджі", "ВКВ Теплобуд" та ГК "Нафтогаз України". Газ у цих компаній коштуватиме від 7 до 7,22 грн за кубометр.



Найвищу ціну станом на 28 грудня запропонувала компанія "Львівенергозбут" – 10,8 грн. Це єдина компанія, чия пропозиція перевищила 10 гривень за кубометр.

Пропозиції більшості компаній перебувають в діапазоні 8,8-9,9 грн за кубометр.

Доставка від Львівгазу зросте з 1,18 до 2,14 грн з ПДВ за куб

https://www.epravda.com.ua/publications ... 28/669592/
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 19:20

  Долярчик написав:
  flyman написав:
  Квесторе_поверніться написав:Це не випадок Долярека.
Долярек має можливість для маневра.
Або перепродажа без ремонта.
Або ремонт і здача в оренду.
Або ремонт і перепродажа.
Ось що буде найвигідніше Долярек і вибере.
До 2 років і квартира в товарному вигляді...клопіт буде звичайно...але це життя.

так, маневр із втратами, так як зараз вже бачу випадки переуступки перед здачею дешевше, чим на сусідньому котловані від того ж забудовника.

Про якого забудовника і ЖК ти пишеш?
Пруфи є?

ОЛХ і гугл є? :)
Семицвіт, вже кілька разів згадували. По 950 в зданих секціях люди продавали, а на наступні секції ще не збудовані в забудовника 1050-1100
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 19:41

  dinozavrik написав:
  Долярчик написав:
  flyman написав:так, маневр із втратами, так як зараз вже бачу випадки переуступки перед здачею дешевше, чим на сусідньому котловані від того ж забудовника.

Про якого забудовника і ЖК ти пишеш?
Пруфи є?

ОЛХ і гугл є? :)
Семицвіт, вже кілька разів згадували. По 950 в зданих секціях люди продавали, а на наступні секції ще не збудовані в забудовника 1050-1100

сьогодні зайшов на олх, то вже нема,
поцікавився за ціну в ВП, кажуть що вже від початкової +22% в грн. за 3 міс., ростем
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 19:59

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  flyman написав:вже від початкової +22% в грн. за 3 міс., ростем

Що, ВЖЕ багатієм? :mrgreen:
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 20:57

  Долярчик написав:
  flyman написав:вже від початкової +22% в грн. за 3 міс., ростем

Що, ВЖЕ багатієм? :mrgreen:

не вже, а ще...
про ріст деривативу я писав недавно, а тепер ще трішки... вже 4й поверх..
виходить +поверх дає деривативу наразі +5% від початкової ціни м2
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flyman
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 22:21

  flyman написав:
  Долярчик написав:
  flyman написав:вже від початкової +22% в грн. за 3 міс., ростем

Що, ВЖЕ багатієм? :mrgreen:

не вже, а ще...
про ріст деривативу я писав недавно, а тепер ще трішки... вже 4й поверх..
виходить +поверх дає деривативу наразі +5% від початкової ціни м2

О, то головне, щоб побільше поверхів набудували! :D
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 08:43

Із 1 січня ГК «Нафтогаз України» призупиняє підключення тарифного плану «Річний» для нових клієнтів
https://gas.ua/uk/home/news/iz-1-sichny ... -kliientiv


Уряд підвищив тариф на електроенергію для населення
Кабмін скасував пільговий тариф на електроенергію в 90 коп/КВт.год для населення на перші 100 кВт.год та встановив з 1 січня 2021 року фіксовану ціну для побутових споживачів на рівні 1,68 грн/кВт.год.

Таке рішення одноголосно прийняли на засіданні 28 грудня з переданням документу на допрацювання в секретаріат.

Т.в.о. глави Міненерго Юрій Вітренко, представляючи проєкт постанови, заявив про важливість продовження положення про ПСО, термін дії якого закінчується 31 грудня.

Відповідно до рішення Кабміну, термін дії ПСО продовжили до 31 березня 2020-го та встановили фіксовану ціну в 1,68 грн/кВт.год.

За словами Вітренка, в Україні зберігаються занижені тарифи на електроенергію для населення, навіть після підвищення вони будуть приблизно в 2 рази нижче ринкових цін.

Крім цього, уряд підтримав підвищення ціни, за якою "Енергоатом" продає електроенергію "Гарантованому покупцеві" у рамках ПСО, з 1 коп до 15 коп за кВт-год.

За словами Вітренка, рішення є тимчасовим, а Міненерго разом з Нацкомісією з тарифів напрацьовує новий варіант ПСО.
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 08:57

  Долярчик написав:
  flyman написав:
  Долярчик написав:Що, ВЖЕ багатієм? :mrgreen:

не вже, а ще...
про ріст деривативу я писав недавно, а тепер ще трішки... вже 4й поверх..
виходить +поверх дає деривативу наразі +5% від початкової ціни м2

О, то головне, щоб побільше поверхів набудували! :D

Висновок не вірний.
Те що кореляція існує, але це побочний ефект.
Якщо таким правилом користуватися, то тре брати 25+ поверхові гетто.
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