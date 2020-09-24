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Квесторе_поверніться написав:Це не випадок Долярека. Долярек має можливість для маневра. Або перепродажа без ремонта. Або ремонт і здача в оренду. Або ремонт і перепродажа. Ось що буде найвигідніше Долярек і вибере. До 2 років і квартира в товарному вигляді...клопіт буде звичайно...але це життя.
так, маневр із втратами, так як зараз вже бачу випадки переуступки перед здачею дешевше, чим на сусідньому котловані від того ж забудовника.
Про якого забудовника і ЖК ти пишеш? Пруфи є?
ОЛХ і гугл є? Семицвіт, вже кілька разів згадували. По 950 в зданих секціях люди продавали, а на наступні секції ще не збудовані в забудовника 1050-1100
Уряд підвищив тариф на електроенергію для населення Кабмін скасував пільговий тариф на електроенергію в 90 коп/КВт.год для населення на перші 100 кВт.год та встановив з 1 січня 2021 року фіксовану ціну для побутових споживачів на рівні 1,68 грн/кВт.год.
Таке рішення одноголосно прийняли на засіданні 28 грудня з переданням документу на допрацювання в секретаріат.
Т.в.о. глави Міненерго Юрій Вітренко, представляючи проєкт постанови, заявив про важливість продовження положення про ПСО, термін дії якого закінчується 31 грудня.
Відповідно до рішення Кабміну, термін дії ПСО продовжили до 31 березня 2020-го та встановили фіксовану ціну в 1,68 грн/кВт.год.
За словами Вітренка, в Україні зберігаються занижені тарифи на електроенергію для населення, навіть після підвищення вони будуть приблизно в 2 рази нижче ринкових цін.
Крім цього, уряд підтримав підвищення ціни, за якою "Енергоатом" продає електроенергію "Гарантованому покупцеві" у рамках ПСО, з 1 коп до 15 коп за кВт-год.
За словами Вітренка, рішення є тимчасовим, а Міненерго разом з Нацкомісією з тарифів напрацьовує новий варіант ПСО.
А давайте я ще раз, озвучу всі "плюси" і "мінуси" своєї інвестиції!(а в дужках буду писати, як я їх бачу/сприймаю) Тож поїхали!
Почну з "мінусів": 1. Локація(так, не айс, але і не в самій глибинці Левандівки, що вже не так і погано! ) 2. Поблизу колія "не основна", а "основні" колії трохи далі(взагалі, не парюсь, так як до цього швидко звикається/не звертається зайва увага) 3. "На котловані", а не майже "готове"(так я вище, три сторінки списав на пояснення, то вже повторювати не буду) 4. Великий комплекс на майже 1 000 квартир(ну так в "точковій" забудові і не в найгіршій локації - то і ціни там "кусаються"! ) 5. Дуже багато смарт-квартир в цьому ЖК(і оце - я сам рахую, що найбільший "мінус" моєї інвестиції...) Але ще раз наголошу - що кращої інвестиції в межах 400-450Кгрн в "бетон" у місті Лева - я не бачу!!!
Тепер про "плюси": 1. Сам комплекс - буде гарним!(перелік плюшок читайте на сайті забудовника) 2. До "головних/основних" доріг - близько!(300м до моста/вул Сяйво і 400м до Городоцької - де що по одній, а що по другій дорозі "шморгає" купа різного громадського транспорту) 3. Поблизу АТБ, школи/садочки... 4. Ліс за 500м 5. До Головного ЖД вокзалу і до Аеропорту/Летовища - відносно близько!
Коротше, якщо б не той 1 "мінус", який мене трошки "засмучує" - то, взагалі, я б казав, що ЗА ТАКІ КОШТИ - ІНВЕСТИЦІЯ "БОМБА"!