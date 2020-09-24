|
|
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 29 гру, 2020 23:27
hruntkovskyy14 написав:
Що скажете про квартиру над комерцією, варто брати?
Залежить від типу комеції і того хто нею буде користуватись... Нпр. Якщо під вами буде пітєйно-розважальний заклад, то треба бути готовим до всіх витікаючих із цього обставин (гучна музика, пяний двіж під вікнами ітд)
-
Львівський БатяР
-
-
- Повідомлень: 359
- З нами з: 25.12.17
- Подякував: 22 раз.
- Подякували: 72 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|1322
|176028
|
|
|8984
|1134460
|
|
|149
|8812
|