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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 615616617618
Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 23:27

  hruntkovskyy14 написав:Що скажете про квартиру над комерцією, варто брати?


Залежить від типу комеції і того хто нею буде користуватись... Нпр. Якщо під вами буде пітєйно-розважальний заклад, то треба бути готовим до всіх витікаючих із цього обставин (гучна музика, пяний двіж під вікнами ітд)
Львівський БатяР
 
Повідомлень: 359
З нами з: 25.12.17
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