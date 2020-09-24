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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 615616617618
Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 23:27

  hruntkovskyy14 написав:Що скажете про квартиру над комерцією, варто брати?


Залежить від типу комеції і того хто нею буде користуватись... Нпр. Якщо під вами буде пітєйно-розважальний заклад, то треба бути готовим до всіх витікаючих із цього обставин (гучна музика, пяний двіж під вікнами ітд)
Львівський БатяР
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 00:50

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Яка зараз нормаьна ставка для оренди? у %, скільки річних має квартира давати
dinozavrik
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 07:55

  Львівський БатяР написав:
  hruntkovskyy14 написав:Що скажете про квартиру над комерцією, варто брати?


Залежить від типу комеції і того хто нею буде користуватись... Нпр. Якщо під вами буде пітєйно-розважальний заклад, то треба бути готовим до всіх витікаючих із цього обставин (гучна музика, пяний двіж під вікнами ітд)

Будь яка комерція під квартирою - зло. Знаю три випадки тільки за цей рік.
Перший - відкрилась рукавичка і поставила потужну вентиляцію (чи кондиціонери) яка виходить на вулицю і дуже гучно гудить.
Другий - теж продуктовий магазин який тільки орендував площу і одразу почав продавати смажені окорока чи щось таке. Власниця ввечері приходить до дому а там все в димовій завесі, бо магазин врізаний в спільну вентиляцію. Не знаю чим там закінчилось але сусідство таке собі.
Третій - на першому поверсі відкрився медичний заклад. Здавалось би самий безболісний тип комерції. Та де там. Власники через пів року почали скаржитись за запах медикоментів ви ванній кімнаті. Причому скаржились не тільки другий поверх, а і третій та четвертий. Так само проблема в спільній вентиляції і що вони там "варять" піди ще розберись , так просто тебе ніхто не пустить, приватна власність.

Тому, як на мене, квартира над комерцією це неліквід ще той.
sailed
 
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  #<1 ... 615616617618
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