Залежить від типу комеції і того хто нею буде користуватись... Нпр. Якщо під вами буде пітєйно-розважальний заклад, то треба бути готовим до всіх витікаючих із цього обставин (гучна музика, пяний двіж під вікнами ітд)
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 29 гру, 2020 23:27
Додано: Сер 30 гру, 2020 00:50
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Яка зараз нормаьна ставка для оренди? у %, скільки річних має квартира давати
Додано: Сер 30 гру, 2020 07:55
Будь яка комерція під квартирою - зло. Знаю три випадки тільки за цей рік.
Перший - відкрилась рукавичка і поставила потужну вентиляцію (чи кондиціонери) яка виходить на вулицю і дуже гучно гудить.
Другий - теж продуктовий магазин який тільки орендував площу і одразу почав продавати смажені окорока чи щось таке. Власниця ввечері приходить до дому а там все в димовій завесі, бо магазин врізаний в спільну вентиляцію. Не знаю чим там закінчилось але сусідство таке собі.
Третій - на першому поверсі відкрився медичний заклад. Здавалось би самий безболісний тип комерції. Та де там. Власники через пів року почали скаржитись за запах медикоментів ви ванній кімнаті. Причому скаржились не тільки другий поверх, а і третій та четвертий. Так само проблема в спільній вентиляції і що вони там "варять" піди ще розберись , так просто тебе ніхто не пустить, приватна власність.
Тому, як на мене, квартира над комерцією це неліквід ще той.
Додано: Сер 30 гру, 2020 10:31
А успіх ЗАВЖДИ там, де ним вміють ділитись! ©
По логіці - то б мала оренда хоч на 1-2% переважати гривнедепо!(по чистих %)
А якщо оренда = % по гривнедепо, то тоді тримати бетон хіба що для диверсифікації!
Тобто, для себе я вирішив, що мені цілком достатньо для свого ПФ 2 квартири, а якщо мав би кошти на 3тю, то лише класна локація/ціна мене б звабила купити її, - а просто так, я б 3тю квартиру не купував би!(кошти розкидав би по різних банках)
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: Сер 30 гру, 2020 14:16
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
самозаспокоювання і самонавіювання - зробив усіх і янелох
Чорновола забудовують зі всіх сторін...
ось тут:
буде ось це:
ну і ціна до розгляду
Початок будівництва:
2021
Здача в експлуатацію:
2023
В наявності:
є вільні квартири або площі
Ціна від: 30800 грн/м2 (≈ 1100$)
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