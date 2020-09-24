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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 30 гру, 2020 16:33
jump написав:
немає змісту пацькатись
по банках під 14.5— 12 розкидалось і працює
Зара макс під 11% вдалося прилаштувати, не рахуючи, що податком ще побриють.Тре трошки підкопити ,щоб добудувати другій поверх в одному гаражі (задуппя) і туди скинути все барахло з іншого гаражу який знаходиься в більш перспективному , для здачі в оренду місці)Звичайно вихлоп буде 600-700грн/міс.Але для диверсифікації піде.
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Додано: Сер 30 гру, 2020 17:11
Знайшов новий об"єкт для долярчика.
Містечко Підзамче (Вежа, Форт)... канатна дорога до центру.
https://fi202x.blogspot.com/
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