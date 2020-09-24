RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 616617618619
Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 16:33

  jump написав:немає змісту пацькатись
по банках під 14.5— 12 розкидалось і працює

Зара макс під 11% вдалося прилаштувати, не рахуючи, що податком ще побриють.Тре трошки підкопити ,щоб добудувати другій поверх в одному гаражі (задуппя) і туди скинути все барахло з іншого гаражу який знаходиься в більш перспективному , для здачі в оренду місці)Звичайно вихлоп буде 600-700грн/міс.Але для диверсифікації піде.
Bolt
 
Повідомлень: 506
З нами з: 09.11.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 24 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 17:11

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Знайшов новий об"єкт для долярчика.
Містечко Підзамче (Вежа, Форт)... канатна дорога до центру.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22877
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1195 раз.
Подякували: 1708 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 17:55

  flyman написав:Знайшов новий об"єкт для долярчика.
Містечко Підзамче (Вежа, Форт)... канатна дорога до центру.


Для чого йому канатна? Щоб кататися туди сюди з мішком бульби? Торгашам потрібно логістика ,бо тільки купи продай знають...
Бонус за оформлення картки:
+50/100 грн КОКО Кард-Forward Bank http://lx4.me/c/H2odtdc8 +100 грн Монобанк https://monobank.ua/r/rkC6 +100 грн Sportbank https://sportbank.com.ua/r/?ref=07HG7Zw
Ethereum
 
Повідомлень: 1425
З нами з: 11.02.18
Подякував: 7 раз.
Подякували: 101 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 17:56

  flyman написав:Знайшов новий об"єкт для долярчика.
Містечко Підзамче (Вежа, Форт)... канатна дорога до центру.

Я це теж розглядав :) але там, з двома Фондами без іМпАтєки, копитами не всрягнеш! :mrgreen:
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9371
З нами з: 19.10.15
Подякував: 562 раз.
Подякували: 619 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 20:16

  Ethereum написав:
  flyman написав:Знайшов новий об"єкт для долярчика.
Містечко Підзамче (Вежа, Форт)... канатна дорога до центру.


Для чого йому канатна? Щоб кататися туди сюди з мішком бульби? Торгашам потрібно логістика ,бо тільки купи продай знають...

реклама в ютубі сказала що буде канатна, а для чого, не помню, може для того, щоб з тої піддуппя Львова більш нічим до центру і не доберешся?
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22877
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1195 раз.
Подякували: 1708 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 616617618619
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість 1 ... 898, 899, 900
akurt » П'ят 06 кві, 2018 20:50
8996 1136121
Переглянути останнє повідомлення
Сер 30 гру, 2020 20:10
flyman
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 131, 132, 133
Anonymous » Вів 02 чер, 2009 09:24
1323 176539
Переглянути останнє повідомлення
Сер 30 гру, 2020 07:56
change_pm
Нерухомість в контексті віддаленої роботи 1 ... 13, 14, 15
airmax78 » Чет 24 вер, 2020 08:00
149 8833
Переглянути останнє повідомлення
Пон 30 лис, 2020 16:40
Рыба-сом

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Укргазбанк (9855)
30.12.2020 20:18
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.