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jump написав:немає змісту пацькатись по банках під 14.5— 12 розкидалось і працює
Зара макс під 11% вдалося прилаштувати, не рахуючи, що податком ще побриють.Тре трошки підкопити ,щоб добудувати другій поверх в одному гаражі (задуппя) і туди скинути все барахло з іншого гаражу який знаходиься в більш перспективному , для здачі в оренду місці)Звичайно вихлоп буде 600-700грн/міс.Але для диверсифікації піде.
Депутат від ЄС Козловський скасував рішення Мін’юсту щодо крадіжки двох ринків Львова
Майно двох ринків «Підзамче» та «Винниківський», яке Львівська міськрада здавала в оренду, перестало бути комунальним у кінці 2019 року. Тоді два реєстратори переписали його на ТОВ «Дари Львівщини», власницею якого є Софія Максимець, донька Григорія Козловського.