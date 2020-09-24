Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 30 гру, 2020 16:33
jump написав:
немає змісту пацькатись
по банках під 14.5— 12 розкидалось і працює
Зара макс під 11% вдалося прилаштувати, не рахуючи, що податком ще побриють.Тре трошки підкопити ,щоб добудувати другій поверх в одному гаражі (задуппя) і туди скинути все барахло з іншого гаражу який знаходиься в більш перспективному , для здачі в оренду місці)Звичайно вихлоп буде 600-700грн/міс.Але для диверсифікації піде.
Bolt
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Додано: Сер 30 гру, 2020 17:11
Знайшов новий об"єкт для долярчика.
Містечко Підзамче (Вежа, Форт)... канатна дорога до центру.
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flyman
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Додано: Сер 30 гру, 2020 17:55
flyman написав:
Знайшов новий об"єкт для долярчика.
Містечко Підзамче (Вежа, Форт)... канатна дорога до центру.
Для чого йому канатна? Щоб кататися туди сюди з мішком бульби? Торгашам потрібно логістика ,бо тільки купи продай знають...
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Ethereum
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Додано: Сер 30 гру, 2020 17:56
flyman написав:
Знайшов новий об"єкт для долярчика.
Містечко Підзамче (Вежа, Форт)... канатна дорога до центру.
Я це теж розглядав
але там, з двома Фондами без іМпАтєки, копитами не всрягнеш!
ДумайТЕ! ДійТЕ! БагатійТЕ!
Долярчик
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Додано: Сер 30 гру, 2020 20:16
Ethereum написав: flyman написав:
Знайшов новий об"єкт для долярчика.
Містечко Підзамче (Вежа, Форт)... канатна дорога до центру.
Для чого йому канатна
? Щоб кататися туди сюди з мішком бульби? Торгашам потрібно логістика ,бо тільки купи продай знають...
реклама в ютубі сказала що буде канатна, а для чого, не помню, може для того, щоб з тої піддуппя Львова більш нічим до центру і не доберешся?
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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2
Додано: Сер 30 гру, 2020 20:56
Депутат від ЄС Козловський скасував рішення Мін’юсту щодо крадіжки двох ринків Львова
Майно двох ринків «Підзамче» та «Винниківський», яке Львівська міськрада здавала в оренду, перестало бути комунальним у кінці 2019 року. Тоді два реєстратори переписали його на ТОВ «Дари Львівщини», власницею якого є Софія Максимець, донька Григорія Козловського.
http://lviv.nashigroshi.org/2020/12/29/ ... nQ06O3agTM
Гриць забудує ті ринки...
jump
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Додано: Сер 30 гру, 2020 22:45
Bolt написав:
Зара макс під 11% вдалося прилаштувати, не рахуючи, що податком ще побриють.
подивіться в біг державних бумаг.
0 податків!
підкажу як дешево і швидко працювати із цим інструментом
greenozon
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Додано: Сер 30 гру, 2020 22:46
jump написав:
по банках під 14.5— 12
нема вже давно таких ставок в банках на жаль. будуть падати до 6% річних в 2021.
а ще недавно були стовпці по 18.5% !! (Абанк)
greenozon
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Додано: Сер 30 гру, 2020 22:56
greenozon написав: Bolt написав:
Зара макс під 11% вдалося прилаштувати, не рахуючи, що податком ще побриють.
подивіться в біг державних бумаг.
0 податків!
підкажу як дешево і швидко працювати із цим інструментом
Було б цікаво дізнатися
V2
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