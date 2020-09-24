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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 617618619620
Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 08:43

  Frant написав:
  Bolt написав:Звичайно вихлоп буде 600-700грн/міс.Але для диверсифікації піде.

Невже у Львові народ доїдає останній хрін без солі?
Раз погоджується витрачати час і зусилля заради 600-700 грн/міс ???

Як немає чим занятись , то чому б і ні .Тим більше 600-700грн не разово, а постійно (звісно якщо не буде якогрсь глобального триндеца)
Але ж Долярчик значно більше заморочується заради отримання 5000грн/міс, бо більше за смарта на Левандівці ніхто не дасть.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 08:45

З прийдешнім Новим 2021 роком!!!)))

ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 10:33

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Bolt написав:Як немає чим занятись , то чому б і ні .Тим більше 600-700грн не разово, а постійно (звісно якщо не буде якогрсь глобального триндеца)
Але ж Долярчик значно більше заморочується заради отримання 5000грн/міс, бо більше за смарта на Левандівці ніхто не дасть

Хмммм, прирівняти ржавий гараж до новенької квартири :)
Так, навіть, якщо 10-20гаражів(щоб обскакати по дохідності від оренди квартиру) - так квартира від котловану до готового ТОЧНО ЗРОСТЕ В ЦІНІ!!!
А чи зросте гараж(-і) в ціні, чи швидше впаде? - або заберуть/виженуть, бо новий котлованчик/атб будуть будувати на тому місці ;)
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 10:42

  Долярчик написав:
  Bolt написав:Як немає чим занятись , то чому б і ні .Тим більше 600-700грн не разово, а постійно (звісно якщо не буде якогрсь глобального триндеца)
Але ж Долярчик значно більше заморочується заради отримання 5000грн/міс, бо більше за смарта на Левандівці ніхто не дасть

Хмммм, прирівняти ржавий гараж до новенької квартири :)
Так, навіть, якщо 10-20гаражів(щоб обскакати по дохідності від оренди квартиру) - так квартира від котловану до готового ТОЧНО ЗРОСТЕ В ЦІНІ!!!
А чи зросте гараж(-і) в ціні, чи швидше впаде? - або заберуть/виженуть, бо новий котлованчик/атб будуть будувати на тому місці ;)

Ну, чому ржавий?В багаторівневому гаражному кооперативі.Площа десь 22 квадрата, шкода , що у внутрішньому ряді(немає вікон), а то як би у зовнішньому то облаштував би там смарт і здавав би за грубі гроші:)
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 11:43

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Bolt написав:В багаторівневому гаражному кооперативі.Площа десь 22 квадрата

А, ну раз так - то зачот :)
Але незачот, що така дешева оренда!
В моєму Авалоні, в підземному паркінгу - розмітку на бруківці здають за 1000-1200грн/міс.
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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